"Невиданное количество!" Под Киевом обнаружили рекордно большой склад наркотиков

В Киевской области полиция за сутки изъяла 600 килограмм героина. Общая стоимость наркотиков составила $50 миллионов.
Наркосбыватели из разных стран использовали Киев как "склад" для запрещенных веществ, а дальше переправляли их в другие государства, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на странице в Facebook.
"Никогда не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Задержали четырех мужчин: гражданин Молдовы, Турции и двух из Македонии", – написал Князев.
В Киевской области изъяли 600 кг наркотиков
Facebook Сергей Князев
В Киевской области изъяли 600 кг наркотиков
Facebook Сергей Князев
Князев отметил, что наркотики изымали в два подхода: вначале нашли 100 кг, потом еще 500 килограмм.
В Киевской области изъяли 600 кг наркотиков
Facebook Сергей Князев
Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта работники Департамента противодействия наркопреступности задержали гражданина Молдовы с двумя паспортами и наркотиками в Киевской области.
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