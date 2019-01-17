Несмотря на запрет: скандальный "Мостобуд" продолжает воровать песок на Выдубичах

Скандальная компания "Мостобуд" продолжает намывать и вывозить песок с берегов Днепра на Выдубичах в Киеве, несмотря на арест техники и расторжение договора аренды земельного участка.

Со дня голосования прошел почти месяц, а решение так и осталось неопубликованным до сих пор. Чтобы выяснить, с чем связанна проволочка, активисты "Стоп Коррупции" отправились в горсовет, где получили массу отговорок, пишут "Подробности".

"Потому что надо собрать визы, перед тем, как решение мэрии на подпись отправляется, этот документ проходит визирование. Предписано — контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию. То есть, в самом решении это уже прописано", — сказала секретарь Киевского городского совета Елена Пыхтина.

В Департаменте земельных ресурсов заявили, что приступить к выполнению решения пока не могут, поскольку еще не пройдены все бюрократические процедуры.

Незаконная добыча песка Скриншот видео

"Мы обязаны, согласно решению, проинформировать самого пользователя, который использует земельный участок. О том, что есть решение, что с вами договор аренды расторгнут. И любые правовые действия с "Мостобудом" в данном случае приостановлены между Киевским городским советом и ними. В случае, если земельный участок используется далее, в наши полномочия также входит самоуправляемый контроль", — пояснил заместитель главы департамента земельных ресурсов Киевского городского совета Вадим Шейко.

Помешать нелегальному бизнесу должны и правоохранительные органы. При содействии активистов прокуратура все же открыла уголовное производство. Более того, осенью даже удалось наложить арест на технику предприятия и песок. Однако позже в прокуратуре Голосеевского района заявили, что дело по неизвестным причинам передали правоохранителям Деснянского района.

Вывоз песка с Выдубичей Скриншот видео

"Подследственность в уголовном производстве определена прокуратурой города Киева", — отметил заместитель руководителя киевской местной прокуратуры Голосеевского района Александр Даракчи.

И пока в госструктурах не спешат реализовывать решение по "Мостобуду", ее дельцы в промзоне на Выдубичах активно намывают и вывозят песок.

Примечательно, что территорию "охраняют" неизвестные люди в балаклавах. Активиста, который хотел проверить у водителя фуры документы на груз, они агрессивно оттолкнули, заявив, что являются сотрудниками охранной фирмы.

Тем временем, полные грузовики песка каждые пять минут выезжают с территории, где незаконно добывают ресурс. Несмотря на это, на месте преступления обнаружить нарушения правоохранители не смогли и после проверки документов водителей нескольких фур уехали.

"Как видим, несмотря на все наложенные аресты, несмотря на решение Киевсовета о расторжении договора, точка нелегальной добычи песка продолжает работать. За последние полчаса, как видим, выехало более 10 грузовых автомобилей. То есть, ничто не мешает работе данной точки нелегальной добычи песка. Мы и в дальнейшем будем следить за этой ситуацией. Ведь необходимо стимулировать правоохранителей и привлекать максимально большое внимание к этой проблеме ", — возмутился активист ОО "Стоп Коррупции" Роман Литвин.

По примерным подсчетам, из-за бездействия чиновников и правоохранителей нелегальные доходы "Мотсобуда" только за счет неуплаты налогов выросли на 100 млн гривен. В этой связи активисты направили в КГГА запрос, в котором попросили разобраться в ситуации мэра Киева Виталия Кличко.

Вывоз песка с Выдубичей Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, решение о разрыве договора аренды земельного участка 16,79 га "Мостобудом" было принято на заседании Киевсовета 20 декабря. На арендованной площади компания осуществляла незаконную добычу песка. Кроме того, она имела задолженность по уплате земельного налога и незаконно передала участок в субаренду ООО "Мостобуд-транс".

22 декабря титушки "Мостобуда" разгромили пикет активистов, которые пришли на место намыва песка протестовать против браконьерской добычи ресурса.

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