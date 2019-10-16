Несла на руках: на Закарпатье произошло смертельное ДТП с ребенком

В Закарпатской области легковой автомобиль Renault сбил 8-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался в реанимации.

Трагедия произошла в с. Каменское Иршавского района вечером 14 октября. Маша Галамбица вместе с отцом пошли в гости к знакомым. Пока папа разговаривал во дворе с родственниками, школьница вышла на улицу, где ее сбила машина.

Начальник пресс-службы ГУНП Закарпатья Инесса Манзулич сообщила OBOZREVATEL, что обстоятельства ДТП на данный момент устанавливаются.

"За рулем автомобиля находилась женщина. Никаких показаний на месте происшествия она не предоставила, поскольку была в состоянии шока", – отметила она.

Место происшествия. По словам очевидцев, авто сбило ребенка на повороте Sirius

Местные жители рассказывают, что девочка находилась в полуметре от трассы. Автомобиль же двигался на высокой скорости и на повороте его занесло прямо на ребенка. От удара у Марии слетела обувь, а саму ее отбросило в сторону более чем на десять метров.

Отец погибшей Иван Галамбица Sirius

Тетя школьницы Анна Дюри в комментарии журналистам телеканала Sirius рассказала, что у девочки в результате аварии была разбита голова.

"Она лежала без сознания. Я подняла ее на руки и понесла", – сообщила она.

От удара у школьницы слетела обувь Sirius

ДТП произошло в с. Каменское Иршавского района Google. Maps

Пострадавшую доставили в реанимацию, где она скончалась.

По сообщению полиции, на момент происшествия женщина-водитель была трезвой. На сегодняшний день она не задержана. Известно, что водителю 53 года, она жительница Ужгорода.

Легковой автомобиль Renault, который сбил девочку Национальная полиция

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с коляской, в которой находился 2-летний ребенок. Малыша спасло то, что женщина успела оттолкнуть коляску от себя и удар пришелся по касательной. Момент ДТП попал на видео.

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