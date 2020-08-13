Неконфликтный и всем помогал: о подозреваемом в убийстве девочки на Киевщине рассказали в школе

Соседи и сотрудники школы, где учился 15-летний подозреваемый в убийстве 12-летней Софии Недобой на Киевщине, заверили, что парень был неконфликтным и добрым.

В этом году он закончил 9 класс и поступил в колледж, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Парень ранее учился в одной школе с убитой девочкой. Там рассказали, что они дружили.

"Он был абсолютно бесконфликтным ребенком, никогда не дрался. Участвовал в художественной самодеятельности, в театральном кружке. Он дружил с девушками, был внимателен, всегда с улыбкой", – объяснили сотрудники.

Так, подозреваемый переехал с мамой в Яготин, где случилась трагедия, пять лет назад из Киева. Соседи говорят о парне также только хорошее.

"Добрый парень, никто ничего нигде не подозревал. И здоровался, и помогал, попросишь – он поможет", – сказал один из них.

Не на камеру местные рассказали, что стадион и парк вблизи него – популярные места среди подростков в городе. Здесь они часто собираются и выпивают. Говорят, слабоалкогольные напитки парень с девушкой пили и в вечер трагедии. Но когда ночью товарищ подвозил подозреваемого домой, запаха алкоголя не слышал.

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