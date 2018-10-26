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/Криминал

Неестественным способом: в Киеве педофил зверски издевался над ребенком

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В Киеве мужчину, который неоднократно насиловал 10-летнюю падчерицу, был осужден к 14 годам тюремного заключения.

Как передает пресс-служба столичной прокуратуры, суд по факту данного правонарушения длился на протяжение 5 лет.

Но лишь во вторник, 23 октября, Киевский апелляционный суд вынес окончательное решение согласно части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетней особы).

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Отмечается, что насильник своей вины так и не признал, из-за чего его защита подавала апелляцию.

Ребенок из-за своего возраста не осознавала характер совершаемых в отношении нее действий, поэтому мужчина неоднократно вступал с ней в половые отношения неестественным способом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве средь бела дня зверски изнасиловали ребенка.

Место
УкраинаКиев
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