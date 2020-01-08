Главная Новости
8 января • обновлено в 14:45
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Не совпадает рост: о подозреваемом по делу Шеремета появились детали – СМИ

4.2т
Читать материал на украинском

Человек, который участвовал в закладке взрывчатки под авто журналиста Павла Шеремета и был зафиксирован камерами видеонаблюдения, ниже подозреваемого в организации этого преступления Андрея Антоненко.

Об этом написало издание theБабель со ссылкой на результатах экспертизы, которые появились в его распоряжении. Экспертизу провели несколько лет назад, еще 25 августа 2016 года. Тогда было проанализировано записи с камер наблюдения, расположенных недалеко от места взрыва и проживания Шеремета (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

Согласно результатам, рост мужчины на видео – 170 см. Вероятное отклонение – только +\- 3%. Погрешность связана с нечетким изображением, движением человека, кепкой на голове, а также толщиной подошвы обуви.

Рост Антоненко не совпадает с ростом человека с видеокамер – СМИ

Рост Антоненко не совпадает с ростом человека с видеокамер – СМИ

Как подытожило издание, таким образом, рост человека с видео может колебаться от 164,9 см до 175,1 см. Впрочем, адвокаты Антоненко сообщили, что его рост – аж 180 см.

Рост женщины, которая закладывала взрывчатку и которую следствие отождествляет с Юлией Кузьменко, согласно экспертизы, 165 см. Издание написало, что с погрешностью 3% рост этого человека с видеокамер колеблется от 160,05 см до 169,95 см. Точный рост Кузьменко пока неизвестен.

Новости
"Внедряете методы ФСБ?" Подозреваемый в убийстве Шеремета эмоционально обратился к Зеленскому

Источники подтвердили, что экспертиза действительно проводилась, а указанные в документе данные соответствуют действительности. Они заверили, что по состоянию на конец 2019 года никаких других экспертиз, направленных на определение роста подозреваемых, не было.

Документ с результатами экспертизы 2016 года по делу убийства Шеремета

Документ с результатами экспертизы 2016 года по делу убийства Шеремета

theБабель

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster) волонтерке и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугар.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

  • Антоненко отказался давать показания по делу об убийстве журналиста.

  • Следователи заявили о наличии новых доказательств против Антоненко.

  • Антоненко в понедельник, 23 декабря, оставили под стражей до 8 февраля 2020 года. Фигуранту громкого расследования отказали в удовлетворении апелляционной жалобы.

  • Ранее он уже указывал на различия между собой и человеком с записей видеокамер. А в сети сравнили фото подозреваемых в убийстве Шеремета, задержанных 12 декабря 2019, со старыми кадрами с камер наблюдения.

  • Вечером 2 января правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве Шеремета.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Убийство Павла Шеремета Новости Киева и Киевской области
Персона
Андрей Антоненко (Riffmaster)
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
11
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги