Не совпадает рост: о подозреваемом по делу Шеремета появились детали – СМИ

Человек, который участвовал в закладке взрывчатки под авто журналиста Павла Шеремета и был зафиксирован камерами видеонаблюдения, ниже подозреваемого в организации этого преступления Андрея Антоненко.
Об этом написало издание theБабель со ссылкой на результатах экспертизы, которые появились в его распоряжении. Экспертизу провели несколько лет назад, еще 25 августа 2016 года. Тогда было проанализировано записи с камер наблюдения, расположенных недалеко от места взрыва и проживания Шеремета (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).
Согласно результатам, рост мужчины на видео – 170 см. Вероятное отклонение – только +\- 3%. Погрешность связана с нечетким изображением, движением человека, кепкой на голове, а также толщиной подошвы обуви.
Рост Антоненко не совпадает с ростом человека с видеокамер – СМИ
Как подытожило издание, таким образом, рост человека с видео может колебаться от 164,9 см до 175,1 см. Впрочем, адвокаты Антоненко сообщили, что его рост – аж 180 см.
Рост женщины, которая закладывала взрывчатку и которую следствие отождествляет с Юлией Кузьменко, согласно экспертизы, 165 см. Издание написало, что с погрешностью 3% рост этого человека с видеокамер колеблется от 160,05 см до 169,95 см. Точный рост Кузьменко пока неизвестен.
Источники подтвердили, что экспертиза действительно проводилась, а указанные в документе данные соответствуют действительности. Они заверили, что по состоянию на конец 2019 года никаких других экспертиз, направленных на определение роста подозреваемых, не было.
Документ с результатами экспертизы 2016 года по делу убийства Шеремета
theБабель
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster) волонтерке и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугар.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.
Антоненко отказался давать показания по делу об убийстве журналиста.
Следователи заявили о наличии новых доказательств против Антоненко.
Антоненко в понедельник, 23 декабря, оставили под стражей до 8 февраля 2020 года. Фигуранту громкого расследования отказали в удовлетворении апелляционной жалобы.
Ранее он уже указывал на различия между собой и человеком с записей видеокамер. А в сети сравнили фото подозреваемых в убийстве Шеремета, задержанных 12 декабря 2019, со старыми кадрами с камер наблюдения.
Вечером 2 января правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве Шеремета.
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