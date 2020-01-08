Не совпадает рост: о подозреваемом по делу Шеремета появились детали – СМИ

Человек, который участвовал в закладке взрывчатки под авто журналиста Павла Шеремета и был зафиксирован камерами видеонаблюдения, ниже подозреваемого в организации этого преступления Андрея Антоненко.

Об этом написало издание theБабель со ссылкой на результатах экспертизы, которые появились в его распоряжении. Экспертизу провели несколько лет назад, еще 25 августа 2016 года. Тогда было проанализировано записи с камер наблюдения, расположенных недалеко от места взрыва и проживания Шеремета (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

Согласно результатам, рост мужчины на видео – 170 см. Вероятное отклонение – только +\- 3%. Погрешность связана с нечетким изображением, движением человека, кепкой на голове, а также толщиной подошвы обуви.

Рост Антоненко не совпадает с ростом человека с видеокамер – СМИ

Как подытожило издание, таким образом, рост человека с видео может колебаться от 164,9 см до 175,1 см. Впрочем, адвокаты Антоненко сообщили, что его рост – аж 180 см.

Рост женщины, которая закладывала взрывчатку и которую следствие отождествляет с Юлией Кузьменко, согласно экспертизы, 165 см. Издание написало, что с погрешностью 3% рост этого человека с видеокамер колеблется от 160,05 см до 169,95 см. Точный рост Кузьменко пока неизвестен.

Источники подтвердили, что экспертиза действительно проводилась, а указанные в документе данные соответствуют действительности. Они заверили, что по состоянию на конец 2019 года никаких других экспертиз, направленных на определение роста подозреваемых, не было.

Документ с результатами экспертизы 2016 года по делу убийства Шеремета theБабель

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