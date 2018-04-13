Сбитая прокурором НАБУ студентка умерла

В результате полученных травм погибла 23-летняя Мария Арустамова, которую в Киеве сбил автомобиль сотрудника Национального антикоррупционного бюро.

После поступления Марии в реанимацию Киевской городской клинической больницы №17 врачи на протяжении 10 дней боролись за ее жизнь. Потерпевшая все время пребывала в тяжелом состоянии, но организм девушки не смог справиться с травмами. Эта информация появилась на Facebook-странице института, где училась потерпевшая.

Провести Марину в последний путь можно будет 13 апреля в 16:00 в бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Оранжерейная, 7.

Как писал "Обозреватель" ранее, экспертиза установила, что служащий НАБУ был трезвым во время аварии.