Не подозреваемый: в деле о ДТП с Кулебой под Киевом появились неожиданные детали

В делу о ДТП с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы, которое произошло 24 ноября 2019 года под Киевом, по состоянию на 18 февраля никому не сообщили о подозрении.

Тогда чиновник на авто выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с грузовиком, говорится в материале OBOZREVATEL. Как считают юристы в сфере ДТП, само расследование может растянуться на годы.

Так, пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская рассказала журналистам издания, что по делу проводился следственный эксперимент, а также были назначены автотехнические экспертизы, выводов которых по состоянию на 18 февраля еще ожидают. Она добавила, что оба участника ДТП (Кулеба и водитель грузовика) не были задержаны и не находились под домашним арестом.

"Сейчас оба водителя – в статусе свидетелей и сотрудничают со следствием. Предназначена также судебно-медицинская экспертиза для установления степени телесных повреждений. Это может повлиять на дальнейшую квалификацию дела. После завершения всех экспертиз будет объявлено подозрение, а затем определят меру пресечения", – подчеркнула Грохольская.

Под Киевом произошло ДТП с Кулебой

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 286 УК Украины. По этой статье виновнику грозит до трех лет лишения свободы и на столько же времени – лишения водительских прав. Если статью переквалифицируют, то наказание может вырасти до восьми лет лишения свободы.

По словам Грохольский, экспертизы могут длиться от нескольких месяцев до полугода.

А вот адвокаты, специализирующиеся на ДТП, считают, что расследование может растянуться на годы, а сам Кулеба – получит условное наказание.

По мнению одного из них – Владимира Караваева, причиной может стать большое количество экспертиз. По его словам, также иногда расследование затягивают намеренно, чтобы "спустить на тормозах", впрочем, маловероятно, что так будет с делом о ДТП с Кулебой.

В то же время адвокат Андрей Вареник считает, что Кулеба может получить условный срок и, вероятно, ненадолго лишиться водительских прав.

"Реального срока, по моему мнению, не будет. Пострадали его дети. Обошлось без серьезных жертв. Мой прогноз – он получит условно два-три года, ну, и могут на год лишить водительских прав. А могут и не лишить. Все зависит от судьи", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Кулеба вместе со своими двумя сыновьями днем 24 ноября 2019 года попал в аварию в поселке Чабаны под Киевом.

ДТП с Кулебой, которое произошло в поселке Чабаны под Киевом, попало на видео.

В аварии с уполномоченным президента Украины по правам ребенка наибольшие травмы получил его старший сын Тимофей.

ДТП с Кулебой, вероятно, произошло из-за невнимательности чиновника.

OBOZREVATEL публиковал материал о том, что перекресток Чабаны – Гатное на Одесской трассе Киевской области, где произошло ДТП с Кулебой, водители называют "кровавым". Здесь регулярно происходят аварии, которые нередко приводят к гибели.

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