Не могут поесть и согреться: в Киеве в пансионате с переселенцами случилось ЧП

В киевском пансионате "Джерело Пущі-Водиці", где по состоянию на декабрь 2019 года проживало 160 переселенцев из оккупированного Крыма и Донбасса, в том числе и дети, 26 декабря отключили электроснабжение.
Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook. Он добавил, что уже прибыл в заведение (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"В пансионате "Джерело" отключили электроснабжение. Здесь находится 160 переселенцев, из которых 54 ребенка. Сейчас отсутствует возможность приготовить пищу и обогреться", – подчеркнул Калинин.
В Киеве в пансионате с переселенцами случилось ЧП
Facebook Руслана Калинина
Соответствующую информацию разместили и на странице пансионата в Facebook. В ней говорится, что решение об отключении электричества до устранения 56 нарушений, выявленных при проверке ГУ ГСЧС в г. Киеве, принял Окружной суд г. Киева.
Проверка была проведена в том числе из-за трагического случая, произошедшего в пансионате в конце 2018 года. Тогда в одной из комнат из-за неисправности систем электроснабжения вспыхнул пожар, и погиб один из его жителей-переселенцев.
Экспертизы подтвердили, что пансионат непригоден для проживания, здание находится в аварийном состоянии, а системы электро-, водо- и теплоснабжения требуют срочного ремонта. Частично дело в том, что в течение пяти лет жители довели состояние инфраструктуры и здания пансионата до критического уровня.
В пансионате "Джерело Пущі-Водиці" отключили электроэнергию. Документ
Facebook/Пансионат "Джерело Пущі-Водиці"
В пансионате "Джерело Пущі-Водиці" отключили электроэнергию
Facebook Руслана Калинина
В пансионате "Джерело Пущі-Водиці" проживали 160 переселенцев, в том числе и дети
Facebook Руслана Калинина
В пансионате "Джерело Пущі-Водиці" отключили электроэнергию
Facebook Руслана Калинина
пансионате "Джерело Пущі-Водиці" проживали 160 переселенцев, в том числе и дети
Facebook Руслана Калинина
В пансионате "Джерело Пущі-Водиці" отключили электроэнергию
Facebook Руслана Калинина
Как сообщал OBOZREVATEL, в киевский санаторий "Джерело", в котором проживают переселенцы из Донбасса, в 2017 году внезапно ворвались неизвестные и устроили переполох.
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