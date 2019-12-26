Не могут поесть и согреться: в Киеве в пансионате с переселенцами случилось ЧП

В киевском пансионате "Джерело Пущі-Водиці", где по состоянию на декабрь 2019 года проживало 160 переселенцев из оккупированного Крыма и Донбасса, в том числе и дети, 26 декабря отключили электроснабжение.

Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook. Он добавил, что уже прибыл в заведение (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В пансионате "Джерело" отключили электроснабжение. Здесь находится 160 переселенцев, из которых 54 ребенка. Сейчас отсутствует возможность приготовить пищу и обогреться", – подчеркнул Калинин.

В Киеве в пансионате с переселенцами случилось ЧП Facebook Руслана Калинина

Соответствующую информацию разместили и на странице пансионата в Facebook. В ней говорится, что решение об отключении электричества до устранения 56 нарушений, выявленных при проверке ГУ ГСЧС в г. Киеве, принял Окружной суд г. Киева.

Проверка была проведена в том числе из-за трагического случая, произошедшего в пансионате в конце 2018 года. Тогда в одной из комнат из-за неисправности систем электроснабжения вспыхнул пожар, и погиб один из его жителей-переселенцев.

Экспертизы подтвердили, что пансионат непригоден для проживания, здание находится в аварийном состоянии, а системы электро-, водо- и теплоснабжения требуют срочного ремонта. Частично дело в том, что в течение пяти лет жители довели состояние инфраструктуры и здания пансионата до критического уровня.

В пансионате "Джерело Пущі-Водиці" отключили электроэнергию. Документ Facebook/Пансионат "Джерело Пущі-Водиці"

В пансионате "Джерело Пущі-Водиці" отключили электроэнергию Facebook Руслана Калинина

В пансионате "Джерело Пущі-Водиці" проживали 160 переселенцев, в том числе и дети Facebook Руслана Калинина

В пансионате "Джерело Пущі-Водиці" отключили электроэнергию Facebook Руслана Калинина

пансионате "Джерело Пущі-Водиці" проживали 160 переселенцев, в том числе и дети Facebook Руслана Калинина

В пансионате "Джерело Пущі-Водиці" отключили электроэнергию Facebook Руслана Калинина

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевский санаторий "Джерело", в котором проживают переселенцы из Донбасса, в 2017 году внезапно ворвались неизвестные и устроили переполох.

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