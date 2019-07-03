"Не могу жить, это мука": под Киевом покончил с собой учитель, подозреваемый в растлении детей

Под Киевом покончил с собой учитель, которого подозревали в растлении пяти детей. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой утверждает, что его оклеветали.

О прощании с учителем географии Юрием Забродиным сообщили на странице Мирненской школы в Facebook. В комментариях люди не верят, что преподаватель был замешан в страшном преступлении.

Напомним, что 26 марта стало известно, что мужчину подозревают в растлении несовершеннолетних.

"На протяжении года, с февраля 2018-го по февраль 2019-го, подозреваемый неоднократно совершал физические растлевающие действия относительно пяти малолетних", ‒ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Тогда в комментариях OBOZREVATEL его супруга Светлана рассказала, что за пять лет совместной жизни натерпелась по полной. Утверждает, что и бил ее, и среди ночи с детьми выгонял на улицу, и что заглядывался на парней.

Светлана

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В своей предсмертной записке, которую обнародовала в комментариях к посту Яна Литвинчук, Юрий написал, что его подло оболгали. Учитель в своих последних словах говорит, что никогда не сможет отмыться от клеветы, не может так жить и просит прощения у тех, кто верил в него.

Также Юрий указывает, что обвинения в педофилии не дали ему вырастить сына Богдана и просит родных позаботиться о нем.

Сын Богдан

"Надежда покинула меня. Какой смысл жить, когда все, что делал всю жизнь, разрушено человеческой ложью", - написал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, волна преступлений против детей захлестнула Украину. Так, недавно:

В Запорожье активисты задержали предполагаемого педофила, который пытался совратить 14-летнего подростка.

В Мариуполе мужчина пытался изнасиловать девочку, которая шла на занятия компьютерных курсов.

В Волынской области 41-летний педофил развратил 5-летнюю девочку.

В Запорожье полиция задержала насильника двухлетней девочки.

В Днепропетровской и Львовской областях от сексуальных преступлений пострадали дети в возрасте 9 и 14 лет.

На Одесщине жестоко убили 11-летнюю девочку. Смерь Даши Лукьяненко потрясла всю страну.

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