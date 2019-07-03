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"Не могу жить, это мука": под Киевом покончил с собой учитель, подозреваемый в растлении детей

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Под Киевом покончил с собой учитель, которого подозревали в растлении пяти детей. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой утверждает, что его оклеветали.

О прощании с учителем географии Юрием Забродиным сообщили на странице Мирненской школы в Facebook. В комментариях люди не верят, что преподаватель был замешан в страшном преступлении.

"Не могу жить": под Киевом покончил с собой учитель, подозреваемый в педофилии

"Не могу жить": под Киевом покончил с собой учитель, подозреваемый в педофилии

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Напомним, что 26 марта стало известно, что мужчину подозревают в растлении несовершеннолетних.

"На протяжении года, с февраля 2018-го по февраль 2019-го, подозреваемый неоднократно совершал физические растлевающие действия относительно пяти малолетних", ‒ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Тогда в комментариях OBOZREVATEL его супруга Светлана рассказала, что за пять лет совместной жизни натерпелась по полной. Утверждает, что и бил ее, и среди ночи с детьми выгонял на улицу, и что заглядывался на парней.

Светлана

Светлана

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В своей предсмертной записке, которую обнародовала в комментариях к посту Яна Литвинчук, Юрий написал, что его подло оболгали. Учитель в своих последних словах говорит, что никогда не сможет отмыться от клеветы, не может так жить и просит прощения у тех, кто верил в него.

Также Юрий указывает, что обвинения в педофилии не дали ему вырастить сына Богдана и просит родных позаботиться о нем.

Сын Богдан

Сын Богдан

"Надежда покинула меня. Какой смысл жить, когда все, что делал всю жизнь, разрушено человеческой ложью", - написал мужчина.

"Не могу жить": под Киевом покончил с собой учитель, подозреваемый в педофилии

"Не могу жить": под Киевом покончил с собой учитель, подозреваемый в педофилии

"Не могу жить": под Киевом покончил с собой учитель, подозреваемый в педофилии

Как сообщал OBOZREVATEL, волна преступлений против детей захлестнула Украину. Так, недавно:

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Место
УкраинаКиев
Теги
педофилысамоубийство
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
помилуй Отче душу блудну усопшего Твоего
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