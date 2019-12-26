"Не допросили!" Отец убитого в Киеве мальчика Соболев сделал новое громкое заявление

Правоохранители не допросили отца Юсупа Абуева, подозреваемого в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб 3-летний сын мужчины.

Такое мнение высказал сам Соболев в комментарии hromadske. Депутат уверен в том, что подозреваемый был одним из фигурантов преступления. Также Соболев заявил, что имеет доказательства этого.

"Я точно знаю, что сейчас отец Юсупа в Киеве, и уверен, что он в контакте со своим сыном, знает где он. Вопрос – что делает полиция?" – сказал отец убитого мальчика.

Отец убитого в Киеве мальчика Соболев сделал громкое заявление

Соболев добавил, что проводит собственное параллельное расследование дела. Издание направило запросы в полицию и прокуратуру Киева с просьбой прокомментировать данную информацию, однако ответа журналисты по состоянию на 26 декабря не получили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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