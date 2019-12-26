"Не допросили!" Отец убитого в Киеве мальчика Соболев сделал новое громкое заявление

Правоохранители не допросили отца Юсупа Абуева, подозреваемого в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб 3-летний сын мужчины.
Такое мнение высказал сам Соболев в комментарии hromadske. Депутат уверен в том, что подозреваемый был одним из фигурантов преступления. Также Соболев заявил, что имеет доказательства этого.
"Я точно знаю, что сейчас отец Юсупа в Киеве, и уверен, что он в контакте со своим сыном, знает где он. Вопрос – что делает полиция?" – сказал отец убитого мальчика.
Отец убитого в Киеве мальчика Соболев сделал громкое заявление
Соболев добавил, что проводит собственное параллельное расследование дела. Издание направило запросы в полицию и прокуратуру Киева с просьбой прокомментировать данную информацию, однако ответа журналисты по состоянию на 26 декабря не получили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они – экс-бойцы УДА.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из здания.
Одним из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева оказался 20-летний Андрей Лаврега.
Также в сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявили о подозрении.
Шевченковский районный суд Киеве 4 декабря избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
По словам народного депутата 8-го созыва Игоря Мосийчука, организатором покушения на Соболева оказался Абуев.
Сам Абуев заявил, что не причастен к преступлению.
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