Главная Новости
26 декабря • обновлено в 15:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

"Не допросили!" Отец убитого в Киеве мальчика Соболев сделал новое громкое заявление

882
Читать материал на украинском

Правоохранители не допросили отца Юсупа Абуева, подозреваемого в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб 3-летний сын мужчины.

Такое мнение высказал сам Соболев в комментарии hromadske. Депутат уверен в том, что подозреваемый был одним из фигурантов преступления. Также Соболев заявил, что имеет доказательства этого.

"Я точно знаю, что сейчас отец Юсупа в Киеве, и уверен, что он в контакте со своим сыном, знает где он. Вопрос – что делает полиция?" – сказал отец убитого мальчика.

Отец убитого в Киеве мальчика Соболев сделал громкое заявление

Отец убитого в Киеве мальчика Соболев сделал громкое заявление

Новости
"Мама, а куда мы дальше едем?" Родители убитого в Киеве ребенка сделали громкие заявления

Соболев добавил, что проводит собственное параллельное расследование дела. Издание направило запросы в полицию и прокуратуру Киева с просьбой прокомментировать данную информацию, однако ответа журналисты по состоянию на 26 декабря не получили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева и Киевской области Покушение на Соболева
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги