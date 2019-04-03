Нашли в колодце: в Киеве произошло таинственное ЧП

В Киеве прохожие обнаружили в канализационном колодце женщину, которая была сильно истощена. Пострадавшая скончалась в больнице.
Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве, пострадавшую обнаружили 2 апреля по адресу ул. Бориспольская, 30-В.
"Женщине было на вид около 40 лет. Обнаружили ее в состоянии комы неизвестного генезиса. Пострадавшая была нормально одета, по виду не бомж. Видимых повреждений у нее не было", – рассказали в полиции.
Каким образом женщина оказалась в канализационном колодце – неизвестно. По одной из версий, пострадавшая случайно провалилась в колодец и не смогла самостоятельно из него выбраться.
Все обстоятельства трагедии на данный момент устанавливаются.
Женщину обнаружили в колодце на ул. Бориспольская, 30-В
Google. Maps
Женщину обнаружили в колодце на ул. Бориспольская 30-В
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре пожилая женщина провалилась в колодец на пустыре и провела там три дня. Женщину удалось обнаружить благодаря кинологам с собакой.
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