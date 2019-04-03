Нашли в колодце: в Киеве произошло таинственное ЧП

В Киеве прохожие обнаружили в канализационном колодце женщину, которая была сильно истощена. Пострадавшая скончалась в больнице.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве, пострадавшую обнаружили 2 апреля по адресу ул. Бориспольская, 30-В.

"Женщине было на вид около 40 лет. Обнаружили ее в состоянии комы неизвестного генезиса. Пострадавшая была нормально одета, по виду не бомж. Видимых повреждений у нее не было", – рассказали в полиции.

Каким образом женщина оказалась в канализационном колодце – неизвестно. По одной из версий, пострадавшая случайно провалилась в колодец и не смогла самостоятельно из него выбраться.

Все обстоятельства трагедии на данный момент устанавливаются.

Женщину обнаружили в колодце на ул. Бориспольская, 30-В Google. Maps

Женщину обнаружили в колодце на ул. Бориспольская 30-В Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре пожилая женщина провалилась в колодец на пустыре и провела там три дня. Женщину удалось обнаружить благодаря кинологам с собакой.

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