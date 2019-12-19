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19 декабря • обновлено в 13:08
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/ Криминал

Нашли обнаженной возле машины: в Киеве жестоко убили женщину

6.2т
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В Киеве в районе Кадетского Гая жестоко убили женщину. Тело нашли возле машины убитой "Хонда Цивик" на берегу озера.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, убийство произошло недалеко от дома женщины. Жертву утром 19 декабря нашли прохожие, которые гуляли возле озера.

Женщина была почти полностью без одежды. Примечательно, что участок, где произошло убийство, очень хорошо просматривается с дороги и окружающих домов. На месте работают значительные силы МВД.

Убийство в Киеве

Убийство в Киеве

dtp.kiev.ua

Убийство в Киеве

Убийство в Киеве

dtp.kiev.ua

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Убийство в Киеве

Убийство в Киеве

dtp.kiev.ua

Убийство в Киеве

Убийство в Киеве

dtp.kiev.ua

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Криминал
Место
Украина Киев
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