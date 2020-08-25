Кандидат в мэры Киева Кучеренко спрятал скандальный бизнес-актив. Расследование

Народный депутат из фракции ВО "Батьківщина" Алексей Кучеренко, который собрался баллотироваться на пост городского головы Киева, не задекларировал бизнес-актив, имеющий отношение к скандальному строительству в столице и, возможно, к хищению в особо крупных размерах средств банка.

Об этом OBOZREVATEL стало известно в результате проведенного журналистского расследования. Подробнее читайте в нашем материале.

"Тишина" в декларации

В декларациях Алексея Кучеренко за 2018 и 2019 гг. не указано о наличии у него доли уставного капитала в размере 80% в ЗАО "Гермес Ассет Менеджмент" (32158425).

Эта компания была зарегистрирована еще в августе 2002 года в Печерском районе Киева, на тот момент называлась Закрытое акционерное общество "АвтоКрАЗ". Участниками общества были Алексей Кучеренко, Владимир Севернюк, Сергей Веселов, а также Константин Жеваго (беглого олигарха сейчас разыскивают украинские правоохранители).

Как выяснили журналисты OBOZREVATEL, с момента регистрации общество минимум три раза меняло название – "АвтоКрАЗ", "Гермес Инвест Консалтинг" и "Гермес Ассет Менеджмент" (сегодняшнее название).

Постоянно менялся вид хозяйственного общества – из ЗАО оно реорганизовалось в ООО и обратно, менялись и участники общества, но только не Алексей Кучеренко. По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на второй квартал 2020 г. он имеет 80% данного предприятия.

По состоянию на второй квартал 2020 г. владельцами ЗАО "Гермес Ассет Менеджмент" являются четыре человека. Самая большая доля в 80% – у Алексея Кучеренко. Скриншот с smida.gov.ua

Только за 2020 год мы нашли 36 (!) изменений в регистрационных данных юридического лица "Гермес Ассет Менеджмент".

В "Гермес Ассет Менеджмент" постоянно происходит изменение регистрационных данных

Отметим, информация в базах данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку актуальна – она формируется на основании ежеквартальных отчетов.

Под следствием

Что заставило народного депутата не вносить компанию в декларацию, остается только предполагать. Но дело в том, что и "Гермес Ассет Менеджмент", и ее "дочка" оказались замешаны в нескольких скандалах.

"Гермес Ассет Менеджмент" является основателем в таких обществах:

ООО "Гермес Инвест Строй" (32588588) с долей в уставном капитале 100% и ООО "Конти Инвест" (33781084) – 0.040%.

"Гермес Инвест Строй" было зарегистрировано в сентябре 2003 года в Голосеевском районе Киева. Указанный вид деятельности – это деятельность холдинговых компаний.

"Гермес Инвест Строй" было зарегистрировано в 2003 году

Данные о подноготной этой компании мы узнали из материалов уголовного производства, которые частично описаны в Едином реестре судебных решений (вот один из примеров).

Само производство №42016100000001186 было зарегистрировано 5 декабря 2016 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины. Речь о хищении в особо крупных размерах.

По данным следствия, "Гермес Инвест Строй" является участником в присвоении средств банка "Финансы и Кредит", которые в дальнейшем якобы были использованы на строительство торгового центра "Гулливер" в Киеве.

"Должностные лица и учредители ООО "Гермес Инвест Строй", ООО "Гермес Инвест Холдинг", ООО "Компания "Эко-Строй Сервис", ООО "Три О" и другие связанные с ними юридические и физические лица присвоили средства ЧАО "Банк "Финансы и Кредит", полученные в качестве кредита в соответствии с Договором о возобновляемой кредитной линии №1253-01-08 от 27.11.2008, Договора о невозобновляемой кредитной линии №677v-01-08, Договора о невозобновляемой кредитной линии № 1262-02- 10 от 29.12.2010 для дальнейшего использования этих средств в строительстве офисного центра "Гулливер", которое осуществлялось ООО "Три О", – говорится в постановлении Днепровского районного суда г. Киева.

Постановление Днепровского районного суда г. Киева от 12.06.2017 г.

Также в рамках досудебного расследования прокуратура Киева запрашивала доступ к документам компании "Гермес Ассет Менеджмент", которая, по сути, принадлежит Кучеренко.

Отметим, что уголовное производство по состоянию на март 2020 г. не было закрыто, расследование продолжалось. Последнее постановление суда, где было упомянуто данное производство, опубликовано в Едином реестре судебных решений 26 марта 2020 года.

Также данное уголовное производство связано и с другими, в которых идет речь о крупных хищениях в банке "Финансы и Кредит". Отметим, что давний партнер Алексея Кучеренко Константин Жеваго подозревается в растрате 2,5 млрд грн и скрывается за границей.

Константин Жеваго подозревается в растрате 2,5 млрд грн и скрывается за границей Фото "Досье"

10 июня 2020 г. Печерский суд разрешил арест бывшего народного депутата, совладельца горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит".

И еще. Компания "Гермес Ассет Менеджмент" вела бухгалтерский учет в ООО "ТРИ О". Данные об этом также есть в информационных базах Нацкомиссии по ценным бумагам.

"Гермес Ассет Менеджмент" вело бухгалтерский учет в ООО "ТРИ О"

А это еще одна привязка к строительству скандального объекта в Киеве. Именно компания "Три О" до сегодняшнего дня является собственником "Гулливера".

Скандальный небоскреб

Как видим, судя по данным из реестров, компании нардепа имеют непосредственное отношение к строительству скандального небоскреба в Киеве. Хотя сам Алексей Кучеренко это наотрез отрицал.

"Многофункциональный комплекс "Гулливер" ("Gulliver") вырос в центре столицы вопреки всем градостроительным нормам и уставам. Как может быть законным разрешение возвести 35-этажный дом в исторической части Киева, вследствие чего и так загруженные дороги попросту парализовало?" – писали СМИ.

На протяжении нескольких лет жители столицы "бомбардируют" чиновников петициями и жалобами на транспортные проблемы вокруг построенных монстров, а также звонят в полицию.

"Гулливер" – это торгово-развлекательный и бизнес–центр общей площадью свыше 150 000 м кв. Кинотеатр, игровые зоны, рестораны и салоны красоты, бассейн и многочисленные офисные помещения премиум-класса... Количество посетителей и "обитателей" – огромное.

Ширина окружающих комплекс дорог однозначно не в силах обеспечить транспортный поток. Застройщик прекрасно понимал, какую транспортную нагрузку создаст новый объект (огромный торгово-офисный центр). Но разве в предвкушении многомиллионной прибыли кто-то думает о людях?

"Гулливер" является и одним из самых высоких зданий в Украине. Высота 33-этажной башни "А" бизнес-центра составляет 141 метр. В случае пожара верхние 15 этажей обречены – у пожарных попросту нет лестницы соответствующей длины.

А в 2018 году произошел уже коллапс другого рода – произошло затопление как самого комплекса, так и окружающих улиц.

Потоп в 2018 году возле "Гулливера"

Строительство ТРЦ "Гулливер", который создал коллапс в центре Киева, началось в августе 2003 года, а завершилось в 2012-м.

В этот период Алексей Кучеренко, который хочет стать следующим мэром Киева, успел:

поработать первым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины;

стать народным депутатом 5-го созыва и возглавить подкомитет по вопросам ЖКХ Комитета по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ;

возглавить Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Выводы, как говорится, налицо.