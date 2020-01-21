Наркоман и изверг: появились детали о фигуранте дела о гибели подростка под Киевом

К трагической гибели 16-летнего Павла Креминского в селе Бабинцы, Киевская область может быть причастен односельчанин 20-летний Назар.

Об этом говорится в эксклюзивном материале OBOZREVATEL, где местные жители рассказали о произошедшей трагедии.

Так, девушка Анна поделилась, что в ночь гибели парня, Павел и Назар вместе ушли из компании друзей.

"Когда Паша пропал, Назара допросила полиция, и он сначала сказал, что довел того в 2 часа ночи до самого дома. Искать Пашу стали утром. Искали все – и молодежь, и дети, и их родители. Прочесали все окрестные леса, заглядывали везде в каждый овраг, в каждую щель. Искали даже ночью. У нас большая компания, еще со школы. И мы все очень переживали, когда Паша пропал. Ведь он всегда ночевал только дома. Он был очень домашним ребенком. Единственный в семье, его родители, бабушка просто молились на него", – сообщила она.

Когда же тело Креминского нашли в озере, то после повторного допроса Назар признался, что довел Павла до озера в 5 утра.

Павел Креминский

"В поселке решили, что Назар, у которого не очень хорошая репутация, что-то сделал Паше. Но когда его достали – на нем не было ни царапинки. Теперь ждем результатов экспертизы", – рассказала сквозь слезы Анна.

По ее словам, гости, которые были у сестры Павла, в отличие от них самих были старше, и многие из них были наркоманами.

"Назар – еще самый молодой среди них. Он нигде не работает, как говорят, принимает амфетамин. Он даже следователям, по разговорам, давал показания, после приема метазона. Рассказывают, что он бил маму, недавно она вообще уехала в Немешаево, где снимает квартиру. Лишь бы от него подальше", – подытожила Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января в селе Бабинцы Киевской области из озера достали тело 16-летнего Павла Креминского. По словам очевидцев, тело погибшего было в позе эмбриона.

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