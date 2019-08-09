"Напоили и похитили авто": в Киеве задержали 15-летнюю грабительницу-клофелинщицу

В Киеве задержали несовершеннолетнюю участницу преступной группы "клофелинщиков". Злоумышленники угостили местную жительницу алкогольным напитком, незаметно подсыпав туда сильнодействующий препарат, и украли деньги, личные вещи, а также автомобиль.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, девушку поймали следователи Днепровского управления полиции за процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №4.

Задержанным ранее трем злоумышленникам объявили подозрения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Алкоголь и клофелин

В то же время в ходе проведения следственных действий правоохранители установили причастность к этому несовершеннолетнего лица – 15-летней девушки.

Ей сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187, ч.3 ст.289 УК Украины.

Постановлением следственного судьи Днепровского районного суда города Киева удовлетворили ходатайство прокурора местной прокуратуры, в отношении несовершеннолетней избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве группа "клофелинщиков" напоила в ресторане женщину, украла деньги и личные вещи, а также похитила автомобиль. Они угостили ее алкогольным напитком, но незаметно подсыпали туда сильнодействующий препарат.

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