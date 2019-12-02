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2 декабря • обновлено в 21:55
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/ Криминал

Напали вчетвером: полиция раскрыла детали стрельбы в киевском ресторане

2.8т
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Стрельба в ресторане "Баку" в Киеве в понедельник, 2 декабря, произошла в результате конфликта между 29-летним жителем столицы и лицами кавказкой национальности.

Подробности инцидента сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. Личности фигурантов пока не установлены.

"Неустановленные мужчины избили посетителя ресторана на улице Антоновича и сделали несколько выстрелов в потолок. Между 4-5 неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента сделал несколько выстрелов в потолок ресторана, а потом все нападавшие скрылись на иномарке", – сказано в сообщении.

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Стрельба в Киеве: полиция раскрыла детали

Стрельба в Киеве: полиция раскрыла детали

Информатор

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, патрульные полицейские и врачи.

Правоохранители зарегистрировали заявление пострадавшего. Правовая квалификация преступлению пока не дана. Полиция продолжила поиски авто с лицами кавказкой внешности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что стрельба разгорелась из-за сделки с авто. По словам пострадавшего, нападавшие выпустили 10 пуль.

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Автор
Ирина Кулинич
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Лица шо кавказской, шо кацaпской национальности - одинаковое скотское pыло!
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Гоша Злой
Гоша Злой
хачи совсем с катушек слетели....
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