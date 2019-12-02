Напали вчетвером: полиция раскрыла детали стрельбы в киевском ресторане

Стрельба в ресторане "Баку" в Киеве в понедельник, 2 декабря, произошла в результате конфликта между 29-летним жителем столицы и лицами кавказкой национальности.

Подробности инцидента сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. Личности фигурантов пока не установлены.

"Неустановленные мужчины избили посетителя ресторана на улице Антоновича и сделали несколько выстрелов в потолок. Между 4-5 неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента сделал несколько выстрелов в потолок ресторана, а потом все нападавшие скрылись на иномарке", – сказано в сообщении.

Стрельба в Киеве: полиция раскрыла детали Информатор

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, патрульные полицейские и врачи.

Правоохранители зарегистрировали заявление пострадавшего. Правовая квалификация преступлению пока не дана. Полиция продолжила поиски авто с лицами кавказкой внешности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что стрельба разгорелась из-за сделки с авто. По словам пострадавшего, нападавшие выпустили 10 пуль.

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