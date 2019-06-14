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/Криминал

Напал с ножом в лифте: в Киеве произошло новое ЧП

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В Деснянском районе Киева вечером 13 июня вооруженный преступник ранил мужчину.

ЧП случилось на Лесном массиве в многоэтажке по ул. Академика Курчатова. Как рассказал источник OBOZREVATEL, около 22 часов в полицию позвонил 82-летний мужчина и сообщил, что неизвестный напал на его племянника.

Дом по ул. Академика Курчатова, где произошло нападение

Дом по ул. Академика Курчатова, где произошло нападение

Выяснилось, что грабитель ударил ножом жертву прямо в кабине лифта многоэтажки, забрал сумку с телефоном и другими вещами, а затем скрылся.

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Раненого 50-летнего мужчину доставили в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСП), которая находится рядом на ул. Братиславской.

ЧП на Лесном массиве

ЧП на Лесном массиве

Как сообщал OBOZREVATEL, только за три дня в Киеве произошло 28 нападений. Преступники орудуют в разных районах столицы, в зоне риска – женщины.

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Темы
КриминалЭксклюзив
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалграбеж
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