ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Напал по дороге к метро: в Киеве изнасиловали девушку

1.6тЧитать материал на украинском

В Киеве ночью 6 июня неизвестный мужчина изнасиловал 24-летнюю девушку. Он напал на нее в то время, как она шла к метро.

Нападение произошло неподалеку от Бориспольского шоссе, пишет "Информатор". По предварительной информации, пострадавшая около 23:00 вышла от своей подруги и пошла к метро "Бориспольская".

Внезапно на выходе их подземного перехода на нее напал мужчина. Он заткнул ей рот тряпкой и затянул в лесополосу, где изнасиловал. После этого скрылся с места преступления.

Новости
Изнасиловал, угрожая ножом: в Славянске бывший зэк устроил охоту на девушек
Метро "Бориспольская"

Метро "Бориспольская"

Google

Девушка была госпитализирована, личность нападавшего устанавливается.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 14 апреля в Киеве по адресу улица Озерная, 20 неизвестный мужчина изнасиловал 21-летнюю девушку. После совершения преступления виновник скрылся еще до прибытия полиции.

Пострадавшая проживала в доме, рядом с которым на нее напали.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
1
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Так она ж ему расписку написала, что возражений не имеет!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Очередной Воен Света? Они в Дуркаине африканских мигрантов заменяют.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel