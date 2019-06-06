Напал по дороге к метро: в Киеве изнасиловали девушку

В Киеве ночью 6 июня неизвестный мужчина изнасиловал 24-летнюю девушку. Он напал на нее в то время, как она шла к метро.

Нападение произошло неподалеку от Бориспольского шоссе, пишет "Информатор". По предварительной информации, пострадавшая около 23:00 вышла от своей подруги и пошла к метро "Бориспольская".

Внезапно на выходе их подземного перехода на нее напал мужчина. Он заткнул ей рот тряпкой и затянул в лесополосу, где изнасиловал. После этого скрылся с места преступления.

Метро "Бориспольская" Google

Девушка была госпитализирована, личность нападавшего устанавливается.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 14 апреля в Киеве по адресу улица Озерная, 20 неизвестный мужчина изнасиловал 21-летнюю девушку. После совершения преступления виновник скрылся еще до прибытия полиции.

Пострадавшая проживала в доме, рядом с которым на нее напали.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал