Напал на ребенка в подъезде: под Киевом всполошились из-за "маньяка"

Жители Обухова Киевской области сообщили о мужчине, который напал на 7-летнюю девочку в одном из подъездов жилого дома.

По данным интернет-пользователей в группе Facebook "Подслушано Обухов", преступление произошло у дверей квартиры, когда ребенок возвращался из школы. Улица, где это произошло, не называлась.

"Беды удалось избежать благодаря соседке, которая услышала шум", – сообщили родственники пострадавшей.

Нападение на ребенка произошло в Обухове Google. Maps

По их словам, злоумышленник был одет в синие джинсы, светлую кофту, на плече у него была небольшая сумка. Отмечалось, что у "маньяка" было круглое лицо, темные редкие волосы, на глазах круглые очки.

Также сообщалось, что похожего по описанию мужчину один из мальчиков видел около магазина в Обухове. Он якобы гнался за школьником возраста 10-11 лет.

В пресс-службе ГУНП в Киевской области OBOZREVATEL подтвердили лишь то, что у них есть сообщение о происшествии.

"На данный момент устанавливаем все обстоятельства. Пытаемся выяснить у женщины о том, кого она все-таки спугнула", – отметили в пресс-службе.

В полиции добавили, что ни о каких массовых сообщениях о нападении на детей нет и речи. "У нас было лишь одно подобное сообщение с начала года", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный выстрелил в голову прохожей из травматического пистолета. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

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