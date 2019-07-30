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Отбирают стволы и миллионы: как преступники "кошмарят" Киев

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Криминал продолжает испытывать на прочность жителей и гостей Киева. Ежедневно в столице происходят нападения.

Преступники орудуют в разное время суток и в разных районах Киева. Отбирают как крупные суммы, так и не брезгуют "мелочевкой".

О некоторых наиболее "ярких" грабежах и разбоях, произошедших в июле, OBOZREVATEL рассказали собственные источники.

Отбирают стволы и миллионы: как преступники "кошмарят" Киев

Очень плодотворно "зарабатывают" грабители на беспечности владельцев автомобилей. Так, 18 июля в Голосеевском районе возле одного из домов на Столичном шоссе бандиты разбили стекло BMW. Их добычей стала сумка с травматическим пистолетом и 20 тысячами долларов. Как отметил источник, это произошло около 14 часов.

Днем 16 июля в Днепровском районе на парковке супермаркета NOVUS (на ул. Регенераторной) преступники разбили стекла Hyundai ix35. Из автомобиля забрали сумку, в которой находились более 400 тысяч гривен!

В этот же день в Соломенском районе на ул. Просвещения грабители разбили стекло Subaru и забрали 40 тысяч долларов.

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Но пальму первенства забрало разбойное нападение на проспекте Науки в Голосеевском районе, произошедшее 15 июля. Около половины первого ночи к молодому мужчине подошли трое неизвестных. Угрожая ножом, они сорвали с шеи своей жертвы золотую цепочку и отобрали сумку, в которой лежал миллион гривен и 10 тысяч долларов.

На следующий день, 16 июля, в Днепровском районе не повезло пожилому местному жителю. Около 17 часов на ул. Бучмы у 77-летнего мужчины преступник отобрал 60 тысяч гривен. В этом же районе, но на Броварском проспекте около 11 часов 18 июля преступник отобрал у мужчины берсетку с документами и 700 долларами.

Добыча преступников

Добыча преступников

В Печерском районе 21 июля двое грабителей отобрали у мужчины документы и около трех тысяч гривен. Преступление произошло ранним утром на бульваре Дружбы Народов.

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В Соломенском районе 27 июля около 12 часов на молодого мужчину напал неизвестный и отобрал сумку с телефоном, документами и почти 10 тыс. гривен. Это случилось на улице Котляревского.

Не менее часто жертвами преступников становятся женщины. В подавляющем большинстве они не могут дать отпор, но и носят меньшие суммы.

Так, ночью 17 июля в Святошинском районе на ул. Ефремова преступник отобрал у девушки сумку с документами и тремя тысячами гривен. 27 июля в подъезде дома на ул. Якубовского (Голосеевский район) произошло нападение на 70-летнюю женщину. Преступник несколько раз ударил ее и забрал ювелирные украшения. В этот же день в Днепровском районе Киева, на ул. Энтузиастов, отморозок напал на 80-летнюю женщину и забрал украшения. Это произошло около 12 часов.

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Часто грабители выхватывают мобильные телефоны возле станций метро. Там нужно быть особо внимательными, а не залипать в экраны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве волонтеры идентифицировали мужчину, который нападал на женщин, бил их по голове и грабил.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Темы
Криминал Эксклюзив
Место
Украина Киев
Теги
криминал нападение на женщину
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Ferat Bey
Ferat Bey
Эх, променяли украинцы Яника на Зелека, променяли. Променяли "Мурку" на "Гоп со смыком", променяли. Армяшку Авакова им в помощь.
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Ferat Bey
Ferat Bey
https://www.youtube.com/watch?v=FDCLU7wk_gg
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