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/Криминал

Нападение возле "обменки" в Киеве: жертве залили глаза из его же баллончика

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В Днепровском районе Киева возле пункта обмена валют произошло разбойное нападение.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, вечером 22 октября на проспекте Соборности на мужчину напали двое неизвестных.

Преступники подбежали, когда он сидел в своем автомобиле. Схватили с переднего сиденья баллончик со слезоточивым газом и применили его против владельца. Затем вырвали сумку с деньгами и скрылись на автомобиле Lanos.

Нападение возле "обменки" в Киеве: жертве залили глаза
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По информации источника, сумма была относительно небольшой, учитывая другие нападения - якобы около 10 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве девушка дала отпор грабителям в собственной квартире, однако бандитам в балаклавах удалось вынести крупную сумму наличных.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалЭксклюзивНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
криминал
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