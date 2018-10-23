Нападение возле "обменки" в Киеве: жертве залили глаза из его же баллончика

В Днепровском районе Киева возле пункта обмена валют произошло разбойное нападение.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, вечером 22 октября на проспекте Соборности на мужчину напали двое неизвестных.

Преступники подбежали, когда он сидел в своем автомобиле. Схватили с переднего сиденья баллончик со слезоточивым газом и применили его против владельца. Затем вырвали сумку с деньгами и скрылись на автомобиле Lanos.

По информации источника, сумма была относительно небольшой, учитывая другие нападения - якобы около 10 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве девушка дала отпор грабителям в собственной квартире, однако бандитам в балаклавах удалось вынести крупную сумму наличных.