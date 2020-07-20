Нападение на студентов из Конго в Киеве попало на видео

В Киеве пьяные молодые люди избили трех студентов из Конго.

В сети появилось видео драки со стрельбой на Виноградаре в Киеве ночью 20 июля, во время которой пьяная компания напала на студентов из Конго.

Напомним, инцидент произошел у жилого дома на проспекте Гонгадзе, 32. Ролик опубликовал "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам пострадавших – трех студентов КИСИ из Демократической Республики Конго – причиной избиения "стал их цвет кожи". Нападение произошло, когда они вышли из аптеки и вызвали такси, чтобы ехать домой.

"Когда сели в автомобиль службы Bolt – к автомобилю подлетало 5 человек и с криками "чорні, що ви тут робите" (только с матом), достали их и начали бить. Потом кто-то начал стрелять в воздух, местные люди вызвали полицию,.. те услышали приближение спецсигналов и убежали", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемых в нападении, найдя их в лесу. Молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения.

"Сотрудники следственно-оперативной группы настроены решительно и говорят, что очень похоже на то, что кто-то из нападавших поедет в изолятор, согласно ст. 208 КПК Украины", – добавили в сети.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

(Видео Facebook "Киев оперативный")

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные избили иностранных студентов, а затем открыли стрельбу. В ходе драки пятеро пьяных мужчины кричали в сторону пострадавших расистские высказывания.