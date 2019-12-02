Нападение на сотрудника ГПУ в Киеве: в деле появился новый поворот

Правоохранители установили подозреваемых в нападении на члена второй кадровой комиссии в Генпрокуратуре Украины и основателя общественной организации StateWatch Александра Леменова в Киеве 8 ноября.

В тот день на него набросились двое: один нанес удар в область головы сзади, а второй – забрызгал лицо слезоточивым газом. По данному факту было открыто производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), написала пресс-служба ГПУ.

"Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры установлены лица, подозреваемых в нападении на одного из членов второй кадровой комиссии Генеральной прокуратуры Украины", – говорится в сообщении.

В Киеве напали на члена второй кадровой комиссии ГПУ

Так, после проверки камер видеонаблюдения в районе совершения преступления следствие вышло на вероятных нападавших, а также того, кто привез их к месту события и забрал оттуда на авто.

27 ноября по месту жительства указанных лиц провели обыски, одного из подозреваемых задержали. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Второго участника нападения объявили в розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киеве 8 ноября двое неизвестных напали на члена второй кадровой комиссии в Генпрокуратуре Украины и основателя общественной организации StateWatch Леменова. После этого они быстро скрылись с места происшествия.

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