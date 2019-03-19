Стало известно, кто напал на известного врача в Киеве

Полицейские задержали мужчину, который в Киеве плеснул в лицо врачу неизвестным веществом.
Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступником оказался бывший пациент. Задержали злоумышленника в Закарпатской области.
Напомним, что нападение на 49-летнего Бориса П. произошло утром 15 марта на пороге клиники "Нейромед", где пострадавший работает нейрохирургом и травматологом. Нападавший плеснув в лицо медику неизвестным веществом (предположительно кислотой) и скрылся. Врач получил химические ожоги лица и шеи второй степени.
Мотивы нападения на данный момент неизвестны.
Пострадавший нейрохирург Борис П. (до нападения)
Место происшествия
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 19 марта неизвестный облил главу суда зеленкой и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел возле здания Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Соломенском районе.
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