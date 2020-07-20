Нападение на иностранных студентов в Киеве: стало известно, что грозит подозреваемым

Двум подозреваемым в нападении на иностранных студентов в Киеве в случае доказательства вины грозит до четырех лет лишения свободы.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Так, в воскресенье вечером, 19 июля, поступило сообщение о стрельбе на проспекте Георгия Гонгадзе.

"На месте правоохранители установили, что трое студентов – граждан другого государства, ожидали такси, и к ним начали приставать парни навеселе. На замечание прекратить правонарушение незнакомцы не отреагировали и устроили потасовку, в ходе которой повредили авто, которое приехало на вызов", – говорится в посте.

Позже правоохранители установили двух подозреваемых, которых опознали пострадавшие. Ими оказались уроженцы Ривненской области, 1996 и 1997 годов рождения. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время задержанным объявят подозрение, им грозит до четырех лет лишения свободы.

Пост полиции Скриншот

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