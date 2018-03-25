Умоляла отпустить детей: под Киевом произошел налет с заложниками

В Киевской области силовики задержали преступную группировку, которая совершила разбойный налет, а затем взяла заложницу.
В селе Виликополовецкое (Сквирский район) неизвестные ворвались в магазин, где избили и связали продавца, сообщила пресс-служба ГУ НП в Киевской области на официальном сайте.
Разбойное нападение произошло в с. Великополовецкое
ГУ НП в Киевской области
Забрав 14 тыс. грн, преступники сели в авто и скрылись в неизвестном направлении.
Вскоре полицейские установили автомобиль преступников и начали преследование.
"В Белой Церкви водитель авто, в котором находились злоумышленники, не справился с управлением и съехал в кювет. Преступники выбрались из авто и бросились бежать", - сообщили в пресс-службе.
Двое бандитов успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. Бандиты вняли мольбам бабушки детей и отпустили малышей, однако саму пенсионерку взяли в заложники.
"Работникам полиции удалось быстро освободить 75-летнюю женщину и задержать молодчиков. Вскоре группа реагирования патрульной полиции задержала других участников нападения", - уточнили правоохранители.
Преступники пытались скрыться на автомобиле
Преступники пытались скрыться на автомобиле
ГУ НП в Киевской области
Как стало известно, задержаны четыре человека в возрасте 23-53 лет. Все ранее судимые за тяжкие имущественные преступления.
В пресс-службе отметили, что в задержании преступников принимали участие работники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, полицейские Белоцерковского и Рокитнянського районов, а также сотрудники СБУ.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в центре Киеве произошло дерзкое ограблене девушки.
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