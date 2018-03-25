Умоляла отпустить детей: под Киевом произошел налет с заложниками

В Киевской области силовики задержали преступную группировку, которая совершила разбойный налет, а затем взяла заложницу.

В селе Виликополовецкое (Сквирский район) неизвестные ворвались в магазин, где избили и связали продавца, сообщила пресс-служба ГУ НП в Киевской области на официальном сайте.

Разбойное нападение произошло в с. Великополовецкое ГУ НП в Киевской области

Забрав 14 тыс. грн, преступники сели в авто и скрылись в неизвестном направлении.

Вскоре полицейские установили автомобиль преступников и начали преследование.

"В Белой Церкви водитель авто, в котором находились злоумышленники, не справился с управлением и съехал в кювет. Преступники выбрались из авто и бросились бежать", - сообщили в пресс-службе.

Двое бандитов успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. Бандиты вняли мольбам бабушки детей и отпустили малышей, однако саму пенсионерку взяли в заложники.

"Работникам полиции удалось быстро освободить 75-летнюю женщину и задержать молодчиков. Вскоре группа реагирования патрульной полиции задержала других участников нападения", - уточнили правоохранители.

Преступники пытались скрыться на автомобиле

Преступники пытались скрыться на автомобиле ГУ НП в Киевской области

Как стало известно, задержаны четыре человека в возрасте 23-53 лет. Все ранее судимые за тяжкие имущественные преступления.

В пресс-службе отметили, что в задержании преступников принимали участие работники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, полицейские Белоцерковского и Рокитнянського районов, а также сотрудники СБУ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в центре Киеве произошло дерзкое ограблене девушки.