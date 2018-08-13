Погиб экс-правоохранитель: новые подробности наглого налета на "ювелирку" в Киеве

Во время разбойного нападения на ювелирный магазин был застрелен охранник. Преступники скрылись на автомобиле, проехали больше 10 км в направлении центра Киева, а затем подожгли машину на территории гаражного кооператива. Откуда спокойно ушли с многомиллионной добычей.

Наглое, нахрапистое преступление. Бандитов "не смущали" многочисленные камеры наблюдения - как на месте налета, так и по пути следования. Подробнее о ЧП - в материале OBOZREVATEL.

Ограбление ювелирного магазина произошло в воскресенье вечером в Шевченковском районе Киева на ул. Щербаковского, 45. Трое вооруженных мужчин в масках ворвались в помещение "ювелирки", расположенной в пятиэтажном жилом доме.

Дом, где произошло нападение на ювелирный магазин, находится возле перекрестка. Через дорогу - рынок "Нивки"

Преступники совершили несколько выстрелов в охранника, забрали драгоценности и деньги, а затем скрылись. По предварительной информации они были вооружены автоматом и пистолетами.

Охраннику оказывали медицинскую помощь врачи "скорой", однако ранения были несовместимы с жизнью - мужчину спасти не удалось. Ему было 57 лет.

Как рассказала OBOZREVATEL дочка погибшего Виталия Б., ее отец - бывший правоохранитель, служил в ГАИ. Потом некоторое время работал в охране банка, а затем уже в ювелирном магазине.

По информации, озвученной правоохранителями, добычей преступников стали деньги и драгоценности. Все на сумму около пяти миллионов гривен.

Драгоценности находились под стеклом на витрине, также в помещении был сейф.

На входе в магазин разбитые стекла

"Ювелирная карта" - всеукраинская сеть ювелирных магазинов, 14 из 30-ти находятся в Киеве. Над входом - две камеры видеонаблюдения, есть и внутри - в самом помещении. Однако эффективность охраны и, соответственно, безопасности - как сотрудников, так и посетителей - увы, не на высоте.

Также отметим, что дом, где произошло ограбление ювелирного магазина, находится на оживленном перекрестке - напротив остановка общественного транспорта, а через дорогу - рынок "Нивки". В этом же доме действуют два ломбарда, поблизости - множество скупок и "Швидко грошi". Такой себе "Шанхай".

Как уже сообщал OBOZREVATEL, трое преступников засветились на камерах видеонаблюдения на входе и внутри ювелирного магазина, а также на территории гаражного кооператива, где они бросили автомобиль.

Преступники - в магазине и на территории гаражного кооператива

От места налета до гаражного кооператива "Батыевский" преступники проехали более десяти километров в направлении центра Киева. НЕ из города, как можно было бы предположить. В полиции заявляли, что был объявлен план "Перехват", однако задержать преступников не удалось.

Гаражный кооператив "Батыевский"

Там они подожгли синий Peugeot.

Место, где горел автомобиль преступников

Кооператив граничит с Байковым кладбищем. Путей отхода - несколько. Но преступники вышли в том же направлении, как и заехали на авто.

Охранник кооператива рассказал OBOZREVATEL, что трое мужчин шли абсолютно спокойно, не бежали. Внешне похожи на кавказцев. Через пару минут охранник заметил клубы дыма и вызвал пожарных.

Как сообщал OBOZREVATEL, очевидцу удалось снять на видео первые секунды после ограбления ювелирного магазина в Шевченковском районе Киева. На записи видно, как преступники убегают с автоматом и большой сумкой.

Полиция открыла уголовное производство по факту вооруженного нападения. Правоохранители квалифицировали преступление как разбой и умышленное убийство.