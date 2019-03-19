Накинулся и бил в лицо: в Киеве напали на девушку в подземном переходе

В Киеве мужчина напал на девушку и начал ее бить в лицо. После того, как она позвала на помощь, обидчик нанес еще один удар.

ЧП произошло в подземном переходе на ул. Полевой, сообщили в пресс-службе полиции Киева. Пострадавшей оказалась случайная прохожая.

"Девушка поднималась по ступенькам в переходе и у нее произошел конфликт с незнакомцем. Он ударил ее в лицо, девушка упала и разбила мобильный телефон", ‒ пояснили в полиции.

Пострадавшая звала на помощь, но мужчина продолжил ее бить. Задержать его удалось очевидцам, которые и удерживали обидчика до прибытия правоохранителей.

ул. Полевая в Киеве (примерное место нападения) Google-карты

Задержанным оказался житель столицы, который раньше не имел проблем с законом. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве мужчину избили в многоэтажке. На него напал его сосед, которому не понравилась громкая музыка вечером.

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