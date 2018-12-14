Накануне звучали угрозы: новые обстоятельства взрыва в Фастове

В жилом доме Фастова Киевской области, где 14 декабря произошел мощный взрыв, находились семьи с детьми. Лишь чудом обошлось без многочисленных жертв, так как есть вероятность, что под завалами могут находится еще два человека.

О том, что пришлось пережить жильцам дома, а также о "взрывных угрозах" накануне ЧП – в публикации OBOZREVATEL.

Эвакуировали спасатели

Взрыв произошел около 09:15. В результате обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж. Были повреждены 27 квартир. Одна из жительниц дома, Ирина, рассказала нашим журналистам, что в момент ЧП в квартире находился ее муж с 12-летним сыном-инвалидом.

"Произошел сильный удар. Были выбиты стекла, со стен и потолка посыпалась штукатурка. Кирпичная стена одной из комнат покосилась. К счастью муж и сын в момент взрыва находились в дальней комнате и не пострадали", – говорит Ирина.

Жительница пятого этажа Оксана рассказала, что была на работе в Киеве, когда ей позвонила мама.

"Она кричала в трубку, что в доме что-то взорвалось и она с 13-летним внуком не могут выйти из квартиры, поскольку весь лестничный пролет обрушился", – вспоминает женщина.

Бабушку с внуком спасатели позже сняли с помощью автолестницы.

Информатор

Жильцов квартиры на втором этаже от тяжелых увечий… спас ковер. Люди находились в помещении, когда над ними проломился потолок. Однако куски кирпича и бетона не попали на жильцов, так как их удержал плотный ковер квартиры сверху.

Ковер удержал куски кирпича и бетона

Буйный сосед

По данным полиции, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. Местные жители рассказали OBOZREVATEL, что там проживает 33-летний "атошник" Виталий.

33-летний Виталий

По словам жильцов – мужчина сложный.

"Употребляет алкоголь, часто конфликтует с жильцами. В прошлом году был случай: Виталий привел в дом какую-то женщину, которую потом голую закрыл на балконе. Она долго кричала, а потом каким-то образом выбралась и бежала по улице нагишом в сторону парка. А этот Виталий в это время выбрасывал из окна квартиры вещи", – рассказала одна из жительниц дома.

Угрожал людям?

Жильцы дома, где произошло ЧП, уверяют, что мужчина накануне происшествия будто бы угрожал людям.

"Соседи мне рассказывали, что в Андреев день (13 декабря. – Авт.) мужчина много выпил. Люди делали ему замечания, а он им ответил, мол, я с АТО привез… не помню, как называется, словом – привез взрывчатку. И завтра всех здесь на фиг взорву!" – рассказала жительница дома.

33-летний Виталий

Является ли взрыв в доме делом рук одного из жильцов – неизвестно. Полиция сообщает, что в доме взорвался газ.

В то же время пресс-служба ПАО "Киевоблгаз" в Facebook сообщает, что в разрушенных взрывом помещениях третьего – пятого этажа располагались спальные помещения (газовое оборудование отсутствовало). Остаются вопросы.