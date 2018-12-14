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/Криминал

Накануне звучали угрозы: новые обстоятельства взрыва в Фастове

1.1тЧитать материал на украинском

В жилом доме Фастова Киевской области, где 14 декабря произошел мощный взрыв, находились семьи с детьми. Лишь чудом обошлось без многочисленных жертв, так как есть вероятность, что под завалами могут находится еще два человека.

О том, что пришлось пережить жильцам дома, а также о "взрывных угрозах" накануне ЧП – в публикации OBOZREVATEL.

Накануне звучали угрозы: новые обстоятельства взрыва в Фастове

Эвакуировали спасатели

Взрыв произошел около 09:15. В результате обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж. Были повреждены 27 квартир. Одна из жительниц дома, Ирина, рассказала нашим журналистам, что в момент ЧП в квартире находился ее муж с 12-летним сыном-инвалидом.

"Произошел сильный удар. Были выбиты стекла, со стен и потолка посыпалась штукатурка. Кирпичная стена одной из комнат покосилась. К счастью муж и сын в момент взрыва находились в дальней комнате и не пострадали", говорит Ирина.

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Накануне звучали угрозы: новые обстоятельства взрыва в Фастове

Жительница пятого этажа Оксана рассказала, что была на работе в Киеве, когда ей позвонила мама.

"Она кричала в трубку, что в доме что-то взорвалось и она с 13-летним внуком не могут выйти из квартиры, поскольку весь лестничный пролет обрушился", вспоминает женщина.

Бабушку с внуком спасатели позже сняли с помощью автолестницы.

Накануне звучали угрозы: новые обстоятельства взрыва в Фастове

Информатор

Накануне звучали угрозы: новые обстоятельства взрыва в Фастове

Жильцов квартиры на втором этаже от тяжелых увечий… спас ковер. Люди находились в помещении, когда над ними проломился потолок. Однако куски кирпича и бетона не попали на жильцов, так как их удержал плотный ковер квартиры сверху.

Ковер удержал куски кирпича и бетона

Ковер удержал куски кирпича и бетона

Буйный сосед

По данным полиции, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. Местные жители рассказали OBOZREVATEL, что там проживает 33-летний "атошник" Виталий.

33-летний Виталий

33-летний Виталий

По словам жильцов мужчина сложный.

"Употребляет алкоголь, часто конфликтует с жильцами. В прошлом году был случай: Виталий привел в дом какую-то женщину, которую потом голую закрыл на балконе. Она долго кричала, а потом каким-то образом выбралась и бежала по улице нагишом в сторону парка. А этот Виталий в это время выбрасывал из окна квартиры вещи", рассказала одна из жительниц дома.

Угрожал людям?

Жильцы дома, где произошло ЧП, уверяют, что мужчина накануне происшествия будто бы угрожал людям.

"Соседи мне рассказывали, что в Андреев день (13 декабря. – Авт.) мужчина много выпил. Люди делали ему замечания, а он им ответил, мол, я с АТО привез… не помню, как называется, словом – привез взрывчатку. И завтра всех здесь на фиг взорву!" рассказала жительница дома.

33-летний Виталий

33-летний Виталий

Является ли взрыв в доме делом рук одного из жильцов неизвестно. Полиция сообщает, что в доме взорвался газ.

В то же время пресс-служба ПАО "Киевоблгаз" в Facebook сообщает, что в разрушенных взрывом помещениях третьего – пятого этажа располагались спальные помещения (газовое оборудование отсутствовало). Остаются вопросы.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалвзрывы
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