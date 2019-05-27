Надели мешок, связали скотчем: в Киеве на мужчину напали у дверей его квартиры

В Киеве группа злоумышленников напала на мужчину прямо у дверей его квартиры, ограбила и угнала автомобиль

Преступление произошло в многоэтажке на проспекте Григоренко. На 26-летнего жителя дома напали в общем коридоре этажа, связали и затащили в его же квартиру. На голову пострадавшего надели мешок, а руки обмотали скотчем, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Злоумышленники начали искать в квартире деньги и драгоценности. Они украли ноутбук, трое часов, мобильный телефон, кошелек с кредитками и документами и ключи от автомобиля Skoda, на котором и скрылись", – сообщили правоохранители.

Угнанное авто Полиция Киева

Украденные вещи Полиция Киева

Связанный мужчина долгое время лежал на полу, но в результате смог освободиться. Полиция за сутки установила личности троих подозреваемых и задержала их. Ими оказались ранее судимые киевляне.

Как писал OBOZREVATEL, под Киевом группа злоумышленников похитила столичного бизнесмена. Инцидент произошел около 19:30 24 мая. Они остановили его машину, силой усадили в свою и угнали его иномарку.

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