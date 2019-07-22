"Украла прямо из-под магазина!" В Киеве воровка попала на камеры наблюдения

В Киеве девушка похитила велосипед прямо из-под магазина на улице Заболотного, 20а.

Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Перед этим она срезала трос, которым велосипед был пристегнут.

"Вроде довольно милая девушка, а взяла и похитила велосипед прямо из-под магазина АТБ, что на Заболотного, 20а. К тому же не просто взяла и уехала, а перед этим еще и срезала металлический трос, на который было пристегнуть байк", – говорится в сообщении.

Вероятная воровка

Всех, кто располагает информацией о девушке, попросили обратиться в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая пыталась похитить кошелек у девушки. Ее не впервые поймали за такое преступление.

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