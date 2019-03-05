Начался кашель, затруднилось дыхание: под Киевом отец едва не "заморозил" младенца

В Борисполе Киевской области пьяный мужчина едва не довел грудного ребенка до переохлаждения. У малыша начался кашель, и затруднилось дыхание.
Спасти младенца удалось правоохранителям, которые обратили внимание на мужчину в неадекватном состоянии, сообщили на странице патрульной полиции Киевской области в Facebook.
"На вопрос, где мать ребенка, он объяснил, что дома, однако эта информация не подтвердилась. Немного позже патрульные установили, что ребенок был рожден в домашних условиях, нигде на учете не пребывает и живет без документов", – сообщили в полиции.
В Борисполе мужчина едва не заморозил ребенка
Патрульная полиция Киевской области
Ребенка госпитализировали в Бориспольскую центральную детскую больницу в отделение интенсивной терапии.
Как писал OBOZREVATEL, в Одесской области мать зверски убила своего ребенка, надев на него пакет и закопав живьем.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.