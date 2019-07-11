Начальника полиции города в Киевской области отстранили от должности

Начальника полиции Василькова Киевской области Василия Первака отстранили от выполнения обязанностей из-за информации о его внеслужебной связи с кандидатом в нардепы.

Речь идет о человеке, который баллотируется в 94 мажоритарном округе, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области (чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы).

"В Интернете появилась информация о внеслужебных отношениях начальника Васильковского отделения полиции с одним из кандидатов в народные депутаты Украины по 94 избирательному округу. По приказу в.и.о. начальника полиции Киева, он был отстранен от выполнения служебных обязанностей", – уточнили в полиции.

Полиция Полиция Киевщины

Он будет отстранен до окончания служебного расследования, нацеленного на проверку информации.

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