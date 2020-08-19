В Киеве начальника отдела полиции разоблачили за получением взятки. Иллюстрация. 112.ua

Начальника одного из территориальных отделов полиции в городе Киеве заподозрили во взяточничестве.

Прокуратура города Киева 18 августа вручила мужчине письменное уведомление о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), написала пресс-служба ведомства на своем сайте.

"Как установлено в ходе следствия, в начале июня 2020 года подполковник полиции выдвинул владелице кальян-бара, расположенного на территории о. Труханов, предложение о передаче ему ежемесячной неправомерной выгоды в размере $800 за непрепятствование работе ее заведению и несовершение в отношении нее мер административного воздействия работниками полиции", – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что правоохранителя разоблачили при получении очередного транша неправомерной выгоды. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, старшего следователя ГУ Нацполиции в Киевской области задержали на получении взятки в $2500.

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