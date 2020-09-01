"Девочку украли для насилия, есть причины утверждать!" Интервью с главой полиции Киевщины о резонансном преступлении и похитителе

Похищение маленькой девочки в Борисполе вызвало огромный резонанс и потрясение. Если бы не подоспевшие вовремя полицейские, ребенок мог необратимо пострадать.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал OBOZREVATEL новые подробности об этом преступлении и непосредственно о похитителе.

– Для родителя потерять ребенка – это ад. А уж если его выкрали… За последние годы я не помню, чтобы так похищали детей.

– Было-было. В Ирпене, помните? Беременность молодой женщины закончилось неудачно, и после сильных переживаний на этой почве она решила украсть младенца. Тогда мы тоже поднялись по тревоге – вычисляли, искали и, слава богу, нашли. Но разница между этими двумя преступлениями колоссальная.

Если в Ирпене женщина украла ребенка на фоне потери своего – чтобы "вернуть", заботиться о нем, то здесь девочка была похищена для сексуального насилия. У меня есть веские причины для такого утверждения.

– Я имела в виду именно этот мотив преступника.

– Чтобы похищение с целью насилия – нет, такого я тоже не помню. А последний наш случай вы знаете, когда в Яготине 15-летний подросток после отказа 12-летней девочки в половом контакте задушил ее. Но это не похищение, хотя и не менее страшное преступление.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов

Смотрите, за 7 месяцев этого года в Украине 15 раз похищали детей, среди них семеро малолетних (до 14 лет – Ред.). А в 2019 году было совершено 10 таких преступлений – среди похищенных четверо малолетних.

– Информация об исчезновение четырехлетней Лизы на АЗС в Борисполе практически сразу появилась в соцсетях. Многие люди приняли ситуацию очень близко к сердцу, а некоторые стали обвинять родителей: мол, недосмотрели.

– Ну, что вы! Я ничего не могу сказать в сторону родителей. Не могу обвинить в беспечности. Когда семейная пара с ребенком приехала на автозаправочную станцию, мужчина остался возле машины (шел процесс заправки), а женщина с дочкой пошли рассчитаться за топливо. На всех заправках есть стенды с игрушками и дети возле них просто "зависают", рассматривают. Мой сын не исключение (улыбается – Ред.). И та девочка тоже залюбовалась игрушками.

Ребенок был в паре шагов от мамы. И мы ведь живем не на каком-то "диком западе", не думаем ежесекундно о том, что могут похитить твоего ребенка.

Но пока мать рассчитывалась за топливо с оператором, похититель у нее за спиной увел малышку и посадил к себе в машину.

– Всего какая-то минута и… Девочка спокойно ушла с чужим человеком.

– Девочке все-таки четыре года, она совсем маленькая. К тому же не стоит забывать, что у каждого ребенка свой характер, а на нестандартную или опасную ситуацию каждый реагирует по-разному. Так что я ни капли не виню родителей – такое могло произойти с любым.

Мужчина увел девочку и посадил в машину

– Когда родители обнаружили исчезновение дочери, что было дальше?

– Десять минут они, конечно, потеряли, но это объяснимо – бегали, искали сами. Согласитесь, ведь тяжело поверить, что твоего ребенка украли. А может, дочка в туалет пошла? А может, спряталась за продуктовым стендом, хотела подшутить?

В общем, после самостоятельных поисков родители позвонили в полицию. Дальше все происходило, как в ускоренной съемке: отреагировали, пересмотрели видео, установили владельца машины…

Оказалось, что автомобиль, на котором мужчина увез девочку, принадлежит его матери. Определили личность преступника. Но на тот момент мы не понимали, что мужчина хочет сделать с ребенком, какие его намерения – к сожалению, они были самыми тяжкими.

Судя по тем вещам, что мы впоследствии изъяли, обстановке, а также признанию похитителя, он собирался изнасиловать ребенка.

На поиски бросили все силы, подтянули людей, приехали и из главного управления – мой заместитель по превенции непосредственно возглавлял эту операцию.

Хорошо, что есть технические возможности отследить передвижение, вычислить квадрат местонахождения – в том числе благодаря системе видеонаблюдения "Безопасный город".

Когда вычислили квадрат, где находится автомобиль, начали быстро прочесывать – понимали, что дорога каждая минута. Похититель вывез ребенка в поле за аэропортом "Борисполь". Там их и нашли полицейские.

– Какой была реакция похитителя, когда он увидел правоохранителей?

– Конечно же, он не ожидал такого поворота, был в шоке. Понимаете, он поехал туда, где полицейские просто не должны были его найти. Поле, отсутствие освещения и так далее. Он действительно не думал, что попадется.

Но самое главное, что мы сумели предотвратить тяжкое преступление, что маленькому ребенку не была нанесена ни психическая, ни, слава богу, физическая травма.

Мужчина порвал на девочке брюки, оголил, но он не успел ничего сделать. Не смог довести свой умысел до конца.

– Абсолютно дикая ситуация. Скажите, после показаний, признания похитителя есть какие-либо основания подозревать у него психическое расстройство?

– О наличии психического расстройства можно будет говорить только после экспертизы. Знаете, за годы службы я много раз видел людей, которые признаются в совершении преступления. И основная причина – надежда на смягчение наказания.

Мужчина, похитивший девочку в Борисполе, действительно рассказал, что хотел изнасиловать ребенка. Думаю, он понимал, какой срок ему грозит. Понимал, что даже на первоначальном этапе расследования мы уже имеем информацию, доказательства, которые будут свидетельствовать о его вине – в том числе и в покушении на совершение сексуального преступления.

Возможно со стороны похитителя признание было сродни защитной реакции – рассказать все, идти на сотрудничество со следствием, чтобы ему это учли в дальнейшем на суде.

Но с учётом современного Уголовно-процессуального кодекса (УПК), для нас его признание не играет абсолютно никакой роли. Дело в том, что судом учитываются признательные показания лица, озвученные именно в суде. Поэтому мы работаем, отталкиваясь от того, что нужно "зафиксировать" вину конкретного человека свидетельскими показаниями, вещественными доказательствами и т.д. Так что "явка с повинной" давно ушла в историю.

– Андрей, что касается личности преступника. Ранее было озвучено, что "не судим, предприниматель". Всё. Можете рассказать подробнее? Он не попадал в поле зрения полиции? Может приставал к детям?

– Никогда не попадал. Ему 31 год, не женат, частный предприниматель. Имеет свой магазин канцелярских товаров. Что меня насторожило – мужчина живет возле школы и магазин тоже находится возле школы. Поэтому, забегая наперед, скажу: обязательно оперативные подразделения и следствие отработают, соберут информацию – не было ли со стороны подозреваемого особой "заинтересованности" другими детьми.

Похититель ребенка в Борисполе

– Что еще можно сказать по этому похитителю? Его родители живы? В какой семье он вырос?

– Абсолютно нормальная семья, есть мать. Понимаете, он – состоявшийся человек, благополучный. Свой бизнес, есть автомобиль и так далее. Не вел отшельнический образ жизни, не было каких-либо "черт маньяка". Просто обычный человек, каких рядом тысячи.

Его мать предполагает, что к такому "помешательству" сына могла подтолкнуть ситуация в личной жизни. По ее словам, он встречался с женщиной, у которой есть маленький ребенок, а накануне они якобы расстались.

Теперь проверяем всю информацию – есть настораживающие моменты. В том числе, не было ли со стороны подозреваемого "особого" отношения к тому ребенку. Так что впереди у полицейских еще много работы.

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