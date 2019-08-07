Набросился посреди улицы: в Киеве грабитель напал на женщину. Фото

В Шевченковском районе Киева мужчина сорвал с шеи женщины золотую цепочку и пытался убежать. Его поймал прохожий и передал правоохранителям.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, в дежурную часть Шевченковского управления полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что на улице Парково-Сырецкой задержали мужчину, который ограбил пенсионерку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие.

Задержанный Полиция Киева

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник подбежал к потерпевшей, сорвал с шеи золотое украшение и начал убегать. Его поймал человек, который находился неподалеку, и передал правоохранителям.

Новости В Киеве грабитель съел золотую цепочку пострадавшей

Грабителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Это – уроженец города Кропивницкий, 1984 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений. У него при поверхностном осмотре правоохранители обнаружили и изъяли вещественное доказательство.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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Цепочка Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве появился серийный грабитель, который выслеживает женщин у подъезда, бьет их и срывает золото. Несколько случаев нападения были зафиксированы на Борщаговке.

Серийного грабителя, который бил и отбирал золото у женщин в Киеве, задержали в Кировоградской области. 27-летний житель совершил нападение минимум на пятерых женщин.

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