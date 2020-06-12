На взятке в $6 млн попался первый заместитель главы налоговой Киева

Юрий Сергиенко Криминал 20:19, 12.06.2020 Обновлено: 20:37, 12.06.2020

НАБУ задержало первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко за получение неправомерной выгоды.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники. Сумма взятки составляет 6 миллионов долларов.

В Национальном антикоррупционном бюро уточнили, что во время передачи взятки задержаны три человека.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, неправомерную выгоду пытались дать руководству НАБУ и САП.

"Только детективы НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника Управления ГФС в Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП", – сказано в сообщении.

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