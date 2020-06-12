На взятке в $6 млн попался первый заместитель главы налоговой Киева
НАБУ задержало первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко за получение неправомерной выгоды.
Об этом OBOZREVATEL сообщили источники. Сумма взятки составляет 6 миллионов долларов.
В Национальном антикоррупционном бюро уточнили, что во время передачи взятки задержаны три человека.
Как сообщается на странице ведомства в Facebook, неправомерную выгоду пытались дать руководству НАБУ и САП.
"Только детективы НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника Управления ГФС в Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП", – сказано в сообщении.
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