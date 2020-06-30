На улицах Киева появились "места для любителей штрафов": как выглядят. Фото

На улицах Киева появилась дорожная разметка яркого оранжевого цвета с надписью "Места для любителей штрафов".

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины на своей странице в Facebook. Таким образом правоохранители решили обратить внимание водителей на проблему неправильно припаркованных авто (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Неправильно припаркованные авто не только создают пробки и усложняют движение для других водителей и пешеходов, но и становятся причиной аварийных ситуаций. Мы сделали эти неправильные парковки, чтобы еще раз, теперь иронично, напомнить водителям о том, что тротуары, газоны и пешеходные переходы – не места для стоянки", – пояснил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

На улицах Киева появились "места для любителей штрафов" Facebook/Патрульная полиция Украина

На улицах Киева появились "места для любителей штрафов" Facebook/Патрульная полиция Украина

На улицах Киева появились "места для любителей штрафов" Facebook/Патрульная полиция Украина

Так, оранжевую разметку нанесли в местах, где чаще всего паркуются неправильно, и только на тех участках дороги, где остановка или стоянка уже запрещена ПДД. По состоянию на 30 июня "мест для любителей штрафов" в Киеве было 65, но планируется, что их будет более 100.

На улицах Киева появились "места для любителей штрафов" Facebook/Патрульная полиция Украина

На улицах Киева появились "места для любителей штрафов" Facebook/Патрульная полиция Украина

Пост полиции Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 июня произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы.