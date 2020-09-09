В Киеве взорвался газ: стало известно о новом пострадавшем

В результате взрыва цистерны в Деснянском районе Киева 9 сентября пострадало два человека, один из них погиб.

Как уточнил OBOZREVATEL информированный источник, второй получил ранение.

"ЧП произошло на улице Вискозная 3, возможно, во время проведения газосварочных работ. Все детали устанавливаются. Возгорания не было. Сейчас на месте происшествия работает полиция", – отметил собеседник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Обухове Киевской области в результате взрыва газа в многоэтажке травмировался мужчина.

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