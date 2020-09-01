На трассе под Киевом сгорел пассажирский автобус. Видео и фото

Пожарные ликвидировали возгорание автобуса на трассе под Киевом. pixabay.com

На трассе Киев – Одесса во время движения загорелся пассажирский автобус с людьми.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киевской области. Пострадавших в ходе инцидента нет.

"1 сентября в 15:25 в оперативно-диспетчерскую службу Ставищанского района поступило сообщение о возгорании автобуса "СЕТРА" на трассе Киев – Одесса возле села Снежки", – сказано в сообщении.

В транспортном средстве находилось 20 пассажиров, все они вышли на улицу после остановки автобуса.

"Пожар ликвидирован в 16:57. Пострадавших и погибших нет", – отметили в ГСЧС.

Спасатели уточнили, что для борьбы с огнем задействовали две единицы спецтехники и семь человек личного состава.

На момент возгорания в автобусе было 20 пассажиров. Пресс-служба ГСЧС в Киевской области

Спасатели ликвидировали пожар. Пресс-служба ГСЧС в Киевской области

Возле села Снежки Киевской области загорелся автобус. Google

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