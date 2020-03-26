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26 марта • обновлено в 12:05
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На трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса и грузовик: две жертвы, четверо пострадавших. Фото 18+

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На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП с участием грузовика и двух автобусов, в результате которого погибли два водителя, еще четыре человека пострадали.

Авария случилась 26 марта на 54 км автодороги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

На месте было установлено, что столкнулись грузовой автомобиль Mersedes и два автобуса "ПАЗ".

На трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса и грузовик

На трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса и грузовик

ГУ ДСНС Украины в Киевской области

Спасатели провели деблокацию пострадавших из искореженных автомобилей и передали их сотрудникам медицинской помощи. В результате ДТП два водителя погибли на месте, еще четыре человека пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на Воздухофлотском проспекте, 26 марта произошло жуткое ДТП с участием автомобиля службы такси Bolt. В аварии погибла пассажирка машины, водителя в критическом состоянии без сознания госпитализировали.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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