На трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса и грузовик: две жертвы, четверо пострадавших. Фото 18+

На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП с участием грузовика и двух автобусов, в результате которого погибли два водителя, еще четыре человека пострадали.
Авария случилась 26 марта на 54 км автодороги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
На месте было установлено, что столкнулись грузовой автомобиль Mersedes и два автобуса "ПАЗ".
На трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса и грузовик
ГУ ДСНС Украины в Киевской области
Спасатели провели деблокацию пострадавших из искореженных автомобилей и передали их сотрудникам медицинской помощи. В результате ДТП два водителя погибли на месте, еще четыре человека пострадали.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на Воздухофлотском проспекте, 26 марта произошло жуткое ДТП с участием автомобиля службы такси Bolt. В аварии погибла пассажирка машины, водителя в критическом состоянии без сознания госпитализировали.
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