На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП: погибла женщина, пострадали дети. Фото
На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП. Facebook/Патрульная полиция Киевской области
На 142 км автодороги Киев-Одесса произошло масштабное ДТП. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых – дети, а еще один – погиб.
Трагедия случилась в понедельник вечером, 29 июня, возле села Снежки, что в Ставищенском районе Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели в кювете изуродованное авто марки Citroen C4 и автомобиль Renault с поврежденными дверцами, который находился на проезжей части", – говорится в посте.
На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП Facebook/Патрульная полиция Киевской области
В результате ДТП водитель и трое пассажиров Citroen, среди которых двое детей 12-ти и 15-ти лет, пострадали и были госпитализированы в больницу. Еще одна пассажирка этого авто от полученных травм погибла на месте происшествия.
Правоохранители выяснят механизм и обстоятельства аварии.
На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП Facebook/Патрульная полиция Киевской области
Пост патрульной полиции Киевской области Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 июня произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы.