На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП: погибла женщина, пострадали дети. Фото

На 142 км автодороги Киев-Одесса произошло масштабное ДТП. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых – дети, а еще один – погиб.

Трагедия случилась в понедельник вечером, 29 июня, возле села Снежки, что в Ставищенском районе Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели в кювете изуродованное авто марки Citroen C4 и автомобиль Renault с поврежденными дверцами, который находился на проезжей части", – говорится в посте.

На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП Facebook/Патрульная полиция Киевской области

В результате ДТП водитель и трое пассажиров Citroen, среди которых двое детей 12-ти и 15-ти лет, пострадали и были госпитализированы в больницу. Еще одна пассажирка этого авто от полученных травм погибла на месте происшествия.

Правоохранители выяснят механизм и обстоятельства аварии.

На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП Facebook/Патрульная полиция Киевской области

Пост патрульной полиции Киевской области Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 июня произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы.