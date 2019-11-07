На теле были ссадины: в Киеве полиция объявила о розыске родителей малыша

В Киеве полиция объявила о розыске родителей трехлетнего малыша, которого нашли на улице с неизвестным пьяным мужчиной.

На теле ребенка были ссадины, сообщили на странице полиции Киева в Facebook. Мальчика госпитализировали.

"На улице Вышгородской заметили мужчину, который, предварительно, был в состоянии алкогольного опьянения и находился вместе с маленьким ребенком", – уточнили правоохранители.

В Киеве ищут родителей трехлетнего мальчика Полиция Киева Facebook

Всех, кто узнал малыша и располагает информацией о его родителях и других родственниках, попросили обратиться в полицию.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в Киеве разыскивали маму с ребенком. Женщина взяла своего младенца и исчезла в неизвестном направлении.

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