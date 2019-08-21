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"На столбах развесить!" В Киеве нагло обокрали женщину с коляской. Видео

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Во вторник, 20 августа, в Киеве, в магазине возле станции метро "Осокорки", воровка украла из детской коляски телефон, пока женщина расплачивалась на кассе.

Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети опубликовали соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Вчера, 20.08, в магазинчике возле метро "Осокорки", пока девушка расплачивалась за воду детям, у нее из коляски украли телефон", – говорится в сообщении.

Воровка, которая обокрала женщину в Киеве

Воровка, которая обокрала женщину в Киеве

Потерпевшая уже написала заявление в полицию, но ищет дополнительную информацию.

"Эта особь, наверняка, делает такое не первый и не последний раз", – отметили в посте.

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Пользователи начали огорченно комментировать пост.

"Морду увеличить и на всех столбах развесить", "У них, тв*рей, ничего святого нет. И у детей воруют и отбирают", "Хорошо было бы, чтобы за воровство руки отрубали!" – прокомментировали они пост.

Огорченные комментарии пользователей

Огорченные комментарии пользователей

Скриншот

Огорченные комментарии пользователей

Огорченные комментарии пользователей

Скриншот

Огорченные комментарии пользователей

Огорченные комментарии пользователей

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 9 августа, в одном из супермаркетов Киева был задержан за кражу известной вор – 48-летний Сергей Анатольевич.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
метро
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