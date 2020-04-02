В Гидропарке Киева люди спортивного телосложения набросились на съемочную группу телеканала ZIK, подконтрольного лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Видео инцидента в Facebook опубликовала журналистка Олеся Медведева. Нападение произошло тогда, когда сотрудники канала проводили инспекцию парков и спортивных площадок столицы, проверяя, как люди придерживаются карантина.

После замечания молодым людям, что они нарушают запрет, один из них толкнул журналистку Аллу Жизневскую и накинулся на оператора.

"Мне плевать на запрет. Можете так записать. Это единственное место, где можно тренироваться. А профессиональному спортсмену нельзя прекращать тренироваться. Мне плевать на закон. Что мне сделают?" – заявил мужчина.

В Киеве напали на журналистов ZIK скриншот

В Киеве напали на журналистов ZIK скриншот

В Киеве напали на журналистов ZIK скриншот

В Киеве напали на журналистов ZIK скриншот

Позже инцидент прокомментировала и сама Жизневская: "Мы сегодня инспектировали город. Проверяли, соблюдают ли люди условия карантина, как себя ведут, соблюдают ли безопасную дистанцию. Но в Гидропарке произошла большая неприятность. Нас пытались избить, нас толкали, меня и оператора ударили, пытались разбить камеру и ругались".

Замглавы МВД Антон Геращенко в свою очередь добавил, что помимо журналистов ZIK подобный инцидент произошел также с сотрудниками "Эспрессо ТВ".

По обоим фактам полицией начаты криминальные производства по статьям 345 КК "Угроза или насилие в отношении журналистов" и 171 статье КК "Препятствие законной деятельности журналистов".

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине карантин могут продлить до 15 мая. Причина в том, что страна еще не вышла на пик эпидемии.

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