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/Криминал

На пустыре в Киеве нашли человеческие останки: фото и видео 18+

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Во вторник, 5 марта, на пустыре вблизи Дарницкого вокзала в Киеве были найдены человеческие останки.

Как сообщает "Информатор", это произошло на улице Привокзальной. Вызов на линию 102 поступил в 09:50.

По словам работников Киевзеленстроя, они занимались уборкой территории, когда увидели на земле предметы, похожие на кости. На место прибыли правоохранители. Эксперты осмотрели находку и сделали вывод, что кости действительно принадлежат человеку. Пол и возраст можно будет установить только после проведения дополнительных экспертиз.

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Отмечается, что рядом с местом, где обнаружили кости, из грунта достали другую часть останков. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

На пустыре в Киеве нашли человеческие останки: фото и видео 18+

kiev.informator.ua

На пустыре в Киеве нашли человеческие останки: фото и видео 18+

kiev.informator.ua

На пустыре в Киеве нашли человеческие останки: фото и видео 18+

kiev.informator.ua

На пустыре в Киеве нашли человеческие останки: фото и видео 18+

kiev.informator.ua

На пустыре в Киеве нашли человеческие останки: фото и видео 18+

kiev.informator.ua

На пустыре в Киеве нашли человеческие останки: фото и видео 18+

kiev.informator.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве возле многоэтажки нашли труп женщины. Тело лежало под окнами 9-этажного дома, по предварительным данным, погибшая была бездомной.

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Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
смертьфотографиивидеожелезнодорожный вокзал "Дарница"
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