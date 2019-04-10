На "проклятом месте" под Киевом случилось ДТП: момент попал на видео

Возле печально известного светофора на Одесской трассе под Киевом вновь столкнулись легковые автомобили.

Авария произошла вечером 9 апреля на перекрестке Чабаны – Гатное. Видео момента столкновения опубликовали в группе "Киев оперативный" в Facebook.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как один из водителей отделился от транспортного потока, которому горел "красный", и выехал на середину перекрестка. Дождавшись удобного момента, водитель стал поворачивать влево. В этот момент в него врезалась легковушка, которая неслась по трассе.

В результате столкновения никто из водителей и пассажиров не пострадал. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ДТП под Киевом

Отметим, что перекресток, на котором произошла авария, водители называют "проклятым местом" из-за многочисленных ДТП. Чтобы снизить число аварий, дорожники, по требованию общественности, подключили светофорный комплекс, который впоследствии пришлось дорабатывать.

Светофор на Чабанах

Вместе со светофором на Чабанах был установлен светофор в районе Южного кладбища. Но, как сообщили нашим журналистам водители, регулировщик уже три дня как не работает.

Заместитель начальника эксплуатационного содержания дорог Службы автомобильных дорог Киевской области Олег Слободян рассказал OBOZREVATEL, что проблема – в электроснабжении.

"Этот вопрос будет решен в ближайшие дни", – заверил он.

Как писал OBOZREVATEL, светофор на перекрестке Чабаны – Гатное впервые установили в декабре 2016 и в течение месяца он успел заслужить скандальную славу, так как стал причиной многих ДТП. Светофор отключили.

8 декабря 2018 года автоматический регулировщик вновь включили. Работать он будет временно, до строительства и запуска двух дорожных развязок.

В связи с многочисленными жалобами на работу светофора глава Киевской областной администрации Александр Терещук взял проблему под свой контроль. Он также подчеркнул, что светофор на перекрестке необходим и убирать его не будут.

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