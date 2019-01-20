На "проклятом месте" под Киевом произошло смертельное ДТП: фото

Возле печально известного светофора на Одесской трассе под Киевом столкнулись два грузовика.

Авария произошла в воскресенье ночью, 20 января, на перекрестке Чабаны - Гатное. По предварительной информации, водитель грузового Mercedes не справился с управлением и въехал в отбойник. Сзади его догнал второй грузовик, водитель которого от удара погиб на месте, сообщает "Информатор".

Предполагаемый виновник аварии отделался испугом и царапинами, а его транспортное средство отправили на штрафстоянку.

ДТП под Киевом Информатор

ДТП под Киевом Информатор

Отмечается, что Mercedes, за рулем которого находился погибший, перевозил продукты питания. На лобовом стекле авто находился логотип Novus. Автомобиль направлялся в Киев по Одесской трассе. А зарегистрирован он в Броварах (Киевская область).

ДТП под Киевом Google. Maps

На месте работали патрульные, "скорая" и следственно-оперативная группа. Разбитое авто переместили на обочину. Детали инцидента установит следствие.

Отметим, что перекресток, на котором произошла авария, водители называют "проклятым местом" из-за многочисленных ДТП. Чтобы снизить число аварий, дорожники, по требованию общественности, подключили светофор. Но из-за ряда недоработок данный участок по-прежнему остается аварийным.

ДТП под Киевом Информатор

ДТП под Киевом Информатор

ДТП под Киевом Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с момента громкого смертельного ДТП с участием мажора Станислава Толстошеева в Киеве прошло три года, однако дело даже не передано в суд.

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