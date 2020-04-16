На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве в четверг, 16 апреля, обвалились строительные леса.

Об этом сообщили журналисты "5 канала" Ева Николашвили и Валерия Павленко на своих страницах в Twitter. В то же время руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага в комментарии OBOZREVATEL отметила, что спасателей на место не вызвали (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Обвалились строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту. Конструкции попадали в воду. Внизу катера. О пострадавших пока ничего неизвестно", "Рухнула часть металлической конструкции Подольского моста. Предварительно, от ветра завалились строительные леса", – написали в сети.

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве обвалились строительные леса Twitter/Ева Николашвили

"У нас заявки (На вызов. – Ред.) не было. Если бы эти леса кого придавили, то нам бы уже сообщили", – подчеркнула Водолага.

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве обвалились строительные леса Twitter/Ева Николашвили

Обвалилась часть металлической конструкции подольского моста. Предварительно от ветра рухнула строительная леса. О пострадавших неизвестно. pic.twitter.com/pltAlROgYM - Валерия Павленко (@ValeryPavlenko) April 16, 2020

Обвалились строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту. Конструкции попадали в воду. Внизу катера. О пострадавших пока ничего неизвестно. pic.twitter.com/j228xcfPuW - Eve Nikolashvili (@EveNikolashvili) April 16, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на мосту Патона случился прорыв трубопровода, из-за чего из сооружения прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды.

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